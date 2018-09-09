مؤسس علي بابا باق في منصبه حتى إشعار آخر

ذكرت مجموعة علي بابا الصينية في صحيفة الأحد أن مؤسس المجموعة ورئيسها التنفيذي جاك ما سيعلن الاثنين الإجراءات المقررة لخلافته، ولكنه لن يتقاعد فورا من عمله.

ونفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" التي تملكها مجموعة علي بابا، الأنباء التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الجمعة والتي أفادت بأن ما، أحد أكبر أثرياء الصين سيتخلى الاثنين عن مهامه.

وكتبت المجموعة في الصحيفة التي تصدر في هونغ كونغ، أن ما سيكشف الاثنين في يوم عيد ميلاده الـ54 عن "استراتيجية لخلافته"، لكنه سيبقى رئيسا تنفيذيا للمجموعة حتى إشعار آخر.

وكان ما قد تخلى في 2013 عن الإدارة العامة لعلي بابا.

وصرح لصحيفة نيويورك تايمز بأنه ينوي تكريس وقته لأعمال خيرية في قطاع التعليم، لكنه سيواصل تقديم المشورة للمجموعة.

وقال ناطق باسم علي بابا إن التصريحات التي أدلى بها ما للصحيفة "أخرجت عن سياقها وفي الواقع خاطئة".

وتعذر الاتصال بالمجموعة على الفور للتعليق على هذه المعلومات.

وجاك ما المدرس السابق للغة الإنكليزية الذي يوصف بأنه "عصامي حقيقي"، يحتل المرتبة 19 بين أصحاب الثروات في العالم حسب وكالة بلومبرغ، ويملك ما يقدر بـ40 مليار دولار.

وكانت قيمة "علي بابا" في بورصة نيويورك تبلغ 420 مليار دولار الجمعة.

ويعمل في المجموعة التي تأسست في 1999 حوالي 85 ألف موظف، فيما يبلغ حجم أعمالها السنوي 40 مليار دولار.

وتهيمن منصتاها للتجارة الإلكترونية "تاوباو" و"تي مول" على 60 في المئة من سوق الصين.

ولهذه المجموعة وجود أيضا في قطاع المعلوماتية والسينما والمال.