مؤسس علي بابا يعلن عزمه التقاعد

أعلن جاك ما أحد مؤسسي مجموعة علي بابا نيته التقاعد من منصبه رئيسا لمجلس إدارة عملاق التجارة الإلكترونية الصيني الاثنين، ليخصص وقته للأعمال الخيرية مع تركيز على مجال التعليم.

وقال ما لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إنه يعتزم مغادرة الشركة الاثنين المصادف عيد ميلاده الـ 54، واصفا تلك الخطوة بأنها "بداية" أكثر منها نهاية مرحلة.

وتعد الطريقة التي اختار بها ما الإعلان عن تقاعده غير اعتيادية. فالصحيفة الأميركية ممنوعة في الصين من جانب جهاز الرقابة في الحزب الشيوعي، ولم يرد بيان رسمي من علي بابا السبت.

لكن رجل الأعمال الصيني كان قد ألمح في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" بثت الجمعة إلى عزمه التقاعد قائلا إنه يريد أن يتبع خطى مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، أحد أهم الاشخاص الذين كرسوا حياتهم للأعمال الخيرية في العالم.

وقال إن "هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن أتعلمها من بيل غيتس. لن أتمكن من تحقيق ثروته لكن شيئا أستطيع أن افعله بشكل أفضل هو التقاعد المبكر".

وأضاف: "أعتقد يوما ما وقريبا، سأعود إلى التعليم" مضيفا إنه بدأ التخطيط لمشاريعه الخيرية في مؤسسته "منذ 10 سنوات".

وعمل ما مدرسا للغة الإنكليزية قبل تأسيس علي بابا في 1999 والنمو بها لتصبح عملاقا في التجارة الإلكترونية بمليارات الدولارات، جعلته من الأكثر ثراء في العالم وشخصية تحظى بالاحترام في الصين.

وينتمي رجل الأعمال الصيني إلى جيل من المقاولين أصحاب المليارات الذين حققوا ثروتهم فيما كانت الصين تستعد للعصر الرقمي، وأسسوا عددا من أكبر الشركات وأكثرها نجاحا في فترة تزيد بقليل عن العقد.

وما أول ملياردير يعتزم التقاعد بين أبناء جيله الذي يضم رجال أعمال أثرياء في قطاع التكنولوجيا وهي خطوة نادرة في بلد كثيرا ما يستمر المدراء في إدارة إمبراطورياتهم لما بعد سن الثمانين.