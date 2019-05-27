مؤسس هواوي يعارض استهداف أبل

قال رين تشنغ في مؤسس شركة هواوي تكنولوجيز ورئيسها التنفيذي لوكالة بلومبرج إن ردا من بكين يستهدف شركة أبل غير مرجح.

وأكد إنه سيعارض أي خطوة من هذا القبيل من جانب الصين ضد الشركة المنتجة لهواتف الآيفون.

وعند سؤاله عن دعوات البعض في الصين لاستهداف أبل بإجراء انتقامي، قال رين إن سيحتج على أي خطوة من هذا القبيل إذا اتخذتها بكين.

وقال في مقابلة مع وكالة بلومبرج "ذلك (الرد الصيني على أبل) لن يحدث أولا وقبل أي شيء وإن حدث سأكون أول المعترضين".

وأقر رين تشنغ في بأن القيود على التصدير من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب ستقلص تفوقا استمر عامين حققته الشركة على منافسيها.

لكنه أضاف أن الشركة ستكثف إمداداتها من الرقائق أو أنها ستجد بدائل للتفوق في مجال الهواتف الذكية والجيل الخامس.