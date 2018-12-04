مؤشرات إيجابية عن أميركي مفقود بسوريا

قال مبعوث ترامب الخاص حول شؤون الرهائن روبرت أوبراين إن هناك أسبابا تدفع للاعتقاد بأن الصحافي المفقود أوستن تايس لا يزال محتجزا في سوريا وعلى قيد الحياة.

وأبدت عائلة تايس، المفقود في سوريا منذ أكثر من ست سنوات، تفاؤلها الثلاثاء ازاء مصيره نظرا لمستوى التعاون مع الإدارة في واشنطن وتوفر معلومات جديدة حول مصيره.

وفقد تايس (37 عاما) في آب/اغسطس 2012 قرب دمشق، ولا يزال مصيره مجهولا.

ومنذ فقدانه، بدأت عائلته حملة إعلامية للمطالبة بالكشف عن مصيره والإفراج عنه.

وخلال زيارة إلى بيروت، قال والده مارك في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن نجاح إدارة ترامب مؤخرا في ضمان إطلاق سراح رهائن أميركيين في الخارج يبعث الأمل للعائلة.

وقال الوالد، الذي ترافقه زوجته ديبرا، "يحدونا الأمل في ظل هذه الإدارة التي بات لديها سجل في إعادة الأميركيين المحتجزين في الخارج"، مشيرا إلى ثلاثة أميركيين أطلقت كوريا الشمالية سراحهم في أيار/مايو فضلا عن قس أميركي أفرجت تركيا عنه في تشرين الأول/أكتوبر.

ولم تتبن أي مجموعة في سوريا أو الحكومة السورية احتجاز أوستن، لكن والد تايس أبدى اعتقاده بأن "الحكومة السورية هي الجهة الأفضل لمساعدتنا على إعادة أوستن بسلام".