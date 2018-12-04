مؤشرات إيجابية عن أميركي مفقود بسوريا

قال مبعوث ترامب الخاص حول شؤون الرهائن روبرت أوبراين إن هناك أسبابا تدفع للاعتقاد بأن الصحافي المفقود أوستن تايس لا يزال محتجزا في سوريا وعلى قيد الحياة.
وأبدت عائلة تايس، المفقود في سوريا منذ أكثر من ست سنوات، تفاؤلها الثلاثاء ازاء مصيره نظرا لمستوى التعاون مع الإدارة في واشنطن وتوفر معلومات جديدة حول مصيره.
وفقد تايس (37 عاما) في آب/اغسطس 2012 قرب دمشق، ولا يزال مصيره مجهولا.
ومنذ فقدانه، بدأت عائلته حملة إعلامية للمطالبة بالكشف عن مصيره والإفراج عنه.
وخلال زيارة إلى بيروت، قال والده مارك في مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن نجاح إدارة ترامب مؤخرا في ضمان إطلاق سراح رهائن أميركيين في الخارج يبعث الأمل للعائلة.
وقال الوالد، الذي ترافقه زوجته ديبرا، "يحدونا الأمل في ظل هذه الإدارة التي بات لديها سجل في إعادة الأميركيين المحتجزين في الخارج"، مشيرا إلى ثلاثة أميركيين أطلقت كوريا الشمالية سراحهم في أيار/مايو فضلا عن قس أميركي أفرجت تركيا عنه في تشرين الأول/أكتوبر.
ولم تتبن أي مجموعة في سوريا أو الحكومة السورية احتجاز أوستن، لكن والد تايس أبدى اعتقاده بأن "الحكومة السورية هي الجهة الأفضل لمساعدتنا على إعادة أوستن بسلام".
وقالت العائلة إنها لم تتلق أي دليل على كونه على قيد الحياة منذ نشر مقطع فيديو له في العام 2012.
وقالت ديبرا، والدة أوستن، من دون الخوض في التفاصيل "تلقينا اتصالات مباشرة من أفراد موثوقين شاركونا معلومات عن أوستن".
وكان تايس يعمل صحافيا مستقلا مع وسائل إعلام عدة منها واشنطن بوست وقناة سي.بي.أس. وتعاون أيضا مع وكالة فرانس برس وبي.بي.سي وأسوشيتدبرس برس.
وتشكل قضية تايس إحدى القضايا التي تسعى واشنطن لحلها، وكانت أعلنت في منتصف آب/أغسطس الحالي عن اعتقادها أن تايس لا يزال على قيد الحياة.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت في حينه "نعمل بجهد من أجل إعادة أوستن تايس إلى الوطن".
كما أعلن مكتب التحقيقات الفدرالي في نيسان/أبريل العام 2018 مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات من شأنها السماح بتعقب أثره.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في حزيران/يونيو 2017 أن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية فتحت قناة اتصال مع الاستخبارات السورية بشأن تايس.