مؤيدو السيسي ومعارضوه.. معركة افتراضية في انتظار الحسم

ما بين حرب هاشتاغات، والدعوة إلى التظاهر، يحاول أنصار كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ومعارضوه الانتصار في معركة على الإنترنت بدأت منذ فترة قصيرة.

ويأتي ذلك وسط تقارير غير مؤكدة عن تحركات أمنية تحسبا لوقوع احتجاجات من قبل ناشطين تفاعلوا مع سلسلة فيديوهات نشرها المقاول محمد علي يتهم فيها مسؤولين في الجيش بـ"الفساد".

مصدر أمني مصري قال لـ"موقع الحرة" في وقت سابق إن السلطات "تستقبل أي تهديدات مهما كانت درجتها من الأهمية أو عدم الأهمية على محمل الجد، وتقوم بعمل إجراءات دفاعية واستباقية".

ويوم الخميس، أعلنت السلطات تقديم موعد مباراة كرة قدم هامة لمدة ساعة يوم الجمعة لتكون في السابعة مساء بدلا من الثامنة، وهو ما جعل البعض يعتقد أن القرار له علاقة بدعوة علي المصريين للتظاهر الساعة السابعة مساء ذلك اليوم.

وكان الممثل المصري الذي سبق وعمل مع الجيش المصري مقاولا عبر شركته، قد اتهم في سلسلة فيديوهات الإدارة المصرية بقيادة السيسي بإهدار مئات الملايين في مشاريع غير ضرورية كالقصور الرئاسية.

وقد قدم السيسي في مؤتمر الشباب الأخير، ردا مطولا على اتهامات نشرها علي، مبررا بناء قصور بأنه "يبني دولة جديدة"، وأنها ليست ملكه وإنما هي ملك للدولة، وقد رد محمد علي على تعليق السيسي بإطلاق وسم #كفاية_بقى_يا_سيسي الذي حقق أكثر من مليون تغريدة.

ويوم الثلاثاء انتشر هاشتاغ "#احنا_معاك_يا_ريس"، الذي انتشر بين مؤيدي السيسي، وحل في مركز متقدم في قائمة أكثر الوسوم تداولا في مصر على تويتر، ما جعل المشهد وكأنه حرب هاشتاغات تشهدها مصر.

وشارك في في مقطع فيديو عبر هذا الهاشتاغ عدد من الفنانين وهم يرددون جملة "إحنا معاك يا ريس" في إشارة إلى الرئيس المصري، وكان أبرزهم، أحمد بدير، وهاني شاكر، وحجاج عبد العظيم، وحكيم، وأحمد شيبة، وتامر ضيائي، وحجازي متقال، ومحمد لطفي، وأحمد فلوكس، وطارق الشيخ.

وانتشر أيضا مقطع فيديو للممثل محمد رمضان بدا أنها داعمة للجيش. قال رمضان فيها: جيشنا صعب محدش يقدر عليه":

وفي فريق المعارضين للسيسي، انتشرت أيضا أغان بعضها قديمة وأخرى حديثة، لكن تم إعادة نشرها بمناسبة الحشد ضد الرئيس المصري من قبل محمد علي.

محمد علي كان قد نشر على صفحته أغنية بعنوان: "عاش البطل محمد علي".

ومع حرص المشاهير على إبراز مواقفهم من هذه القضية، دخل الإعلامي باسم يوسف على الخط، معلنا موقفه لكن بطريقة ساخرة.

قال يوسف في مقطع فيديو: "لازم أوضح موقفي بشكل واضح وصريح وأعطي رسالة تأييد لشخص أثبت لنا إنجازاته وقدرته على مواجه ناس شككت فيه".

وكانت المفاجأة أن كان يقصد اللاعب المصري في فريق ليفربول محمد صلاح الذي توجه له بالقول: "كلنا معاك في مباراة ليفربول أمام تشلسي يوم الأحد".

وخلال الفترة الماضية كان واضحا أن الطرفين حرصا على استخدام حججهم عن طريق الإعلام لإقناع الآخرين بوجهة نظرهما.

استخدم الممثل والمقاول المصري محمد علي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي بعض الناشطين مثل الناشط السناوي مسعد أبو فجر الذي ظهر في مقطعين فيديو قال فيهما إن الجيش المصري "لا يريد إنهاء الإرهاب في سيناء" واتهم السيسي ونجله بالفساد.

ظهر أيضا على صفحته مقطع فيديو لشخص يزعم أنه ضابط شرطة سابق وهو يتهم النظام المصري بالكشف عن مكان محام قال إنه اختفى قسريا بعد أن طالب بالتحقيق في الاتهامات التي وجهها محمد علي ضد أشخاص المؤسسة العسكرية.

في المقابل وبعد أن انتقد السيسي الإعلاميين بعدم التعامل باحترافية مع قضية محمد علي، تحركت بعض القنوات لتقديم محتوى إعلامي ساخر شبيه بالمحتوى الذي تقدمه بعض قنوات المعارضة على الإنترنت، لكن هذه المرة ضد محمد علي.

برامج أيضا حوارية وجهت اتهامات لعلي بالفساد وبأنه لم يوجه أدلة دامغة على اتهاماته: