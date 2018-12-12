مئات الجثث بمقابر جماعية في البوكمال

أعلن الجيش السوري عثوره على سبع مقابر جماعية تضم مئات الجثث في منطقة البوكمال في محافظة دير الزور في شرق البلاد والحدودية مع العراق، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء المحلية الحكومية الثلاثاء.

وقالت وكالة الأنباء السورية "عثرت الجهات المختصة على سبع مقابر جماعية تضم المئات من الجثامين لأشخاص مجهولي الهوية في منطقة البوكمال"، التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، في ريف دير الزور الشرقي.

واتهمت الوكالة التنظيم المتشدد بـ "إعدام" هؤلاء الأشخاص خلال فترة سيطرته على المنطقة.

وانتشلت فرق من الدفاع المدني والهلال الأحمر حتى الآن "101 جثمان تبدو على معظمها آثار تعذيب وتنكيل قبل الإعدام"، وفق الوكالة التي أشارت إلى أن "العمل جار لانتشال المزيد من الجثث".

وأوضح أحد العسكريين في المنطقة للوكالة أنه "أثناء التمشيط والتفتيش أعلمنا أحد المدنيين بوجود مقبرة جماعية في الحزام الأخضر الذي يبعد عن مدينة البوكمال نحو كيلومترين".

وأشار إلى أنه بعد الكشف "تبين وجود طلق ناري في الرأس في غالبية الجثث، كما أن الأيادي كانت مكبلة".

وفي أواخر 2017، وإثر عملية عسكرية واسعة بدعم جوي روسي استعادت القوات الحكومية السيطرة على كامل الضفة الغربية لنهر الفرات في محافظة دير الزور، والتي تتضمن مدينة البوكمال الحدودية مع العراق.

وعثر الجيش السوري مرات عدة على مقابر جماعية في مناطق كانت خاضعة لسيطرة داعش، أبرزها في محافظة دير الزور وفي ريف الرقة الغربي المحاذي لها.