رغم الطوارئ.. تجدد مظاهرات الخرطوم

خرج مئات السودانيين في تظاهرات حاشدة في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم وفرقتهم الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع.

وشملت الأحياء التي شهدت احتجاجات تصدت لها الأجهزة الأمنية كلا من دنوباوي وبرب اللاماب وبري الدرايسة وحي اللاماب إلى جانب منطقة الخرطوم بحري.

وكان تجمع المهنيين السودانيين المعارض قد دعا إلى تنظيم مواكب سلمية الجمعة تنطلق من نحو 50 مسجدا في العاصمة في سياق استمرار الاحتجاجات المطالبة برحيل الرئيس عمر البشير.

ويتحدى السودانيون بإصرارهم على التظاهر، حالة الطوارئ التي أعلن البشير الذي يحكم السودان منذ انقلاب 1989، فرضها لمدة عام في البلاد.

وأعلن البشير أيضا في 22 شباط/فبراير حظر التجمّعات غير المرخصة وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي تُرتكب في إطار حالة الطوارئ.