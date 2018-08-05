مئات العراقيين يتظاهرون في البصرة

تظاهر مئات العراقيين في عدة مناطق بمحافظة البصرة محتجين على سوء الخدمات العامة وقلة فرص العمل.

وشكك المتظاهرون قرب مجلس محافظة البصرة بجدية الحكومتين المحلية والاتحادية في تنفيذ مطالبهم، وقالوا إنه لم يطرأ أي تغيير ملموس على مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل.

وشهدت البصرة تواجدا كثيفا للقوات الأمنية والعسكرية.

وأزالت قوة عسكرية خيمة للمعتصمين في منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، وأعيد فتح المنفذ بعد إغلاقه للساعات بفعل التظاهرات التي تطالب بتحسين الواقع الخدمي.

وتجددت التظاهرات قرب المواقع النفطية عند بوابة حقل البرجسية النفطي في قضاء الزبير، فيما شهد حقل غرب القرنة مظاهرة مماثلة تنادي بالوظائف والعيش الكريم.

ونظم عدد من المتضررين من المد الملحي من فلاحين ومربي الحيوانات وقفة احتجاجية دعوا فيها الحكومة إلى صرف مبالغ التعويضات التي أقرت لهم منذ عام 2011.

وتشهد البصرة احتجاجات منذ 8 تموز/يوليو.

وبحسب وسائل إعلام محلية بلغت حصيلة القتلى جراء أعمال العنف التي شهدتها العراق خلال الشهر الماضي 14 قتيلا والمئات من الجرحى.