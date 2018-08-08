ماتيس: أميركا جاهزة للتصدي لمخترقي الانتخابات

أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس جهوزية الولايات المتحدة للتصدي لأي محاولات تدخلات إلكترونية في الانتخابات.

وقال إن الأجهزة الأميركية المعنية جاهزة لمواجهة أي اختراق إلكتروني من أي جهة كانت.

وأكد ماتيس أن روسيا حاولت في 2016 اختراق العملية الانتخابية وكذلك التأثير على نتائجها.

وكانت وكالات الأمن والدفاع الأميركية قد رصدت حملات روسية للتأثير في الناخبين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لكن مخاوف أخرى تدور حول الاختراق الفعلي لأنظمة العملية الانتخابية.

وحسب تقارير رسمية أميركية، فإن وكالة أبحاث الإنترنت الروسية التي مقرها سانت بطرسبرغ أدارت العديد من حسابات فيسبوك الكاذبة التي استخدمت للتأثير على التصويت في 2016.

وتجري في الولايات المتحدة في في تشرين الثاني/نوفمبر انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بالإضافة إلى عمليات انتخابية متزامنة على مستوى الولايات والمقاطعات.