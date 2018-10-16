ماتيس: أنا في فريق ترامب

أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الثلاثاء إنه ضمن فرق الرئيس دونالد ترامب وذلك بعد أن تحدث الرئيس خلال مقابلة مؤخرا عن احتمال مغادرته منصبه.

وقال ماتيس للصحافيين على متن طائرة أقلته إلى هو شي مينه حيث من المتوقع أن يلتقي نظيره الفيتنامي "أنا ضمن فريقه. لم نتحدث أبدا عن مسألة مغادرتي".

وأضاف: "نواصل فحسب القيام بعملنا" مؤكدا أنه لم يتحدث إلى ترامب منذ المقابلة.

وخلال مقابلة مع شبكة "سي بي أس" التلفزيونية، وصف الرئيس الأميركي ماتيس بأنه "ديموقراطي نوعا ما".

وأضاف ترامب "لكن الجنرال ماتيس شخص طيب. نتفق معه بشكل جيد جدا. ربما يغادر، أعني أنه في مرحلة ما الجميع يغادرون".

وردا على سؤال بشأن انتمائه السياسي، أكد ماتيس بأنه "لم يتسجل أبدا لدى أي حزب سياسي".

وقال "ملفي في أساسه تأييد الحزبين وهذا يعني حماية الولايات المتحدة. هذا ما طلب مني الرئيس ترامب القيام به، وهذا ما أحرص على القيام به".