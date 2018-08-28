ماتيس: نعمل لإنهاء المأساة الإنسانية في اليمن

أكد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الثلاثاء أن الولايات المتحدة تحرز تقدما في هزيمة تنظيم داعش في الشرق الأوسط، وقال إنها قلصت حجم "دولة الخلافة" في سورية والعراق.

وأشار ماتيس خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون مع رئيس هيئة الأركان المشتركة جوزيف دانفورد، إلى "دعم واشنطن حق الشريكة السعودية في الدفاع عن نفسها والتوصل إلى حل سلمي للنزاع في اليمن".

وأوضح أن الولايات المتحدة تعمل مع المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث لإنهاء المأساة الإنسانية في اليمن ومنع وقوع خسائر في صفوف المدنيين.

وتابع أن الولايات المتحدة لم تر أي تجاهل من قبل التحالف الذي تقوده السعودية لارتكاب أخطاء تؤدي إلى استهداف مدنيين.

وبالنسبة لكوريا الشمالية، قال ماتيس إن واشنطن تعمل مع حلفائها على نزع سلاح بيونغ يانغ وأية "ممارسات إكراهية" في منطقة المحيط الهادئ.

شاهد المؤتمر الصحافي كاملا:

وبشأن الوضع في أفغانستان، أشار وزير الدفاع إلى أن هناك حديثا بين قادة طالبان حول "الحاجة إلى إنهاء الحرب"، وقال إن قطر والإمارات انضمتا إلى جهود إحلال السلام هناك.

دانفورد من جانبه، أكد أن التحالف في سورية والعراق يعمل على القضاء ما تبقى من داعش وجلب الاستقرار. وأشار إلى دعم القوات العراقية للتأكد من أن هزيمة داعش ستكون دائمة.

وبالنسبة لأوروبا، قال دانفورد "نتعامل مع التهديد الروسي، وقمنا بـ13 تمرينا مشتركا مع قوات أوروبية".

وأشار إلى وجود 7200 جندي أميركي في أفريقيا لمساعدة الحلفاء في هذه القارة في العمليات ضد داعش والقاعدة.