ماتيس: سنجد أدلة لحسم قضية خاشقجي

قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الأربعاء إنه بحاجة لمزيد من الأدلة لتحديد من أمر بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف ماتيس للصحافيين في الطائرة التي تقله إلى أوتاوا حيث يشارك الخميس في اجتماع للتحالف ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق "إنني واثق من أننا سنجد المزيد من الأدلة على ما حصل".

وتابع ماتيس في حديثه عن الأدلة "لكنني لا أعرف ما ستكون ولا من سيكون ضالعا، لكننا سنتبعها إلى أبعد ما أمكننا".

وكان ماتيس أكد الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ليس لديها "دليل دامغ" على تورط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

ويوم الثلاثاء اجتمع أعضاء في مجلس الشيوخ، من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، بمديرة وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جينا هاسبل، وخرجوا بنتيجة مفادها أن لا شك لديهم في أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤول عن مقتل خاشقجي.