ماتيس: يجب إنهاء الحرب في اليمن

دعا وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس الثلاثاء إلى إنهاء الحرب في اليمن، واستبدال المعارك بتسوية سياسية.

وقال ماتيس خلال مشاركته في ندوة لـ"المعهد الأميركي للسلام" بواشنطن إن على الأطراف المتحاربة في اليمن "التحرك قدما نحو جهود السلام. لا يمكننا القول إننا سنفعل ذلك مستقبلا". وأردف "نحتاج إلى فعل ذلك خلال الثلاثين يوما القادمة".

وشدد وزير الدفاع الأميركي على أن الولايات المتحدة لا يمكنها وحدها التصدي للإرهاب، مؤكدا ضرورة توفير الأمل للشعوب التي تعاني منه.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعوّل على دور وزارة الخارجية في مواجهة جذور التطرف قبل اللجوء إلى القوة العسكرية.

ودعا الوزير روسيا إلى دعم مسار جنيف لإنقاذ سورية من محنتها.

واعتبر أن روسيا والإرهاب وكوريا الشمالية والصين هي أكبر تهديدات للأمن القومي الأميركي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تواجه تهديدات على مستوى استراتيجيات الدفاع الوطني، وهي مختلفة كليا عن الماضي.

وأشار إلى أن الشراكة الأطلسية وتلك المرتبطة بحلفاء الولايات المتحدة في العالم هي الوحيدة القادرة على التصدي لأي تهديد أمني.