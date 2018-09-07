ماتيس يصل إلى كابول في زيارة مفاجئة

وصل وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إلى العاصمة الأفغانية كابول الجمعة في زيارة لم يعلن عنها.

وقالت القيادة الأميركية في أفغانستان إن ماتيس وصل برفقة رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف دانفورد.

وجاء ماتيس إلى كابول قادما من نيودلهي، حيث التقى هو ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كبار المسؤولين في الهند.

وأكد متحدث باسم الرئاسة الأفغانية أن الوزير الأميركي سيلتقي الرئيس أشرف غنى.

وتأتي زيارة ماتيس فيما تبذل واشنطن جهودا من أجل إنهاء الحرب في أفغانستان، وبعد سلسلة من الهجمات لحركة طالبان وتنظيم داعش أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من أفراد قوات الأمن والمدنيين.

وكان انتحاري قد فجر نفسه الأربعاء الماضي في مركز للمصارعة بالعاصمة، ما أسفر عن مقتل 21 شخصا وإصابة 90 آخرين بجروح.