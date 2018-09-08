ماتيس يلتقي ولي عهد أبو ظبي

التقى وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية محمد بن زايد آل نهيان في أبوظبي مساء الجمعة.

وقال ولي عهد أبو ظبي عبر "تويتر" إنه وماتيس بحثا "تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وذكر بيان رسمي أنهما استعرضا أيضا "الأحداث الجارية التي تشهدها عدد من الدول بمنطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأن الجهود المبذولة لمعالجتها ومواجهتها".

والامارات أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة في الخليج. وتقيم أبو ظبي علاقات وطيدة مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكان ماتيس أعلن في آب/اغسطس الماضي أن الدعم الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، وتشارك به الإمارات، ليس "غير مشروط"، في الوقت الذي دافع فيه عن الدور المستمر لبلاده في هذه الحرب.

وتزامنت تعليقات ماتيس مع إعلان محققي الامم المتحدة أن لديهم أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الأطراف المتحاربة في اليمن قد تكون ارتكبت "عددا كبيرا" من الانتهاكات للقوانين الإنسانية التي قد ترقى إلى "جرائم حرب".