ماتيس يندد بـ'انتهاكات' روسيا

ندد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس بشدة السبت بـ "انتهاكات" روسيا على الصعيد الدولي، وآخرها احتجاز ثلاث سفن عسكرية أوكرانية قبالة شبه جزيرة القرم الأسبوع الفائت.

وقال ماتيس في خطاب خلال منتدى عن الدفاع في سيمي فالي بكاليفورنيا "نواجه راهنا انتهاكات مخادعة من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمعاهدة" الأسلحة النووية المتوسطة المدى.

وندد ماتيس أيضا بـ "الازدراء والرفض الوقحين لاتفاق 2003 الذي كان يضمن للسفن الروسية والأوكرانية حرية الملاحة عبر مضيق كيرتش"، مؤكدا أنه "اتفاق تعرض لانتهاك وقح نهاية الأسبوع الفائت".

ودفع هذا الأمر الرئيس دونالد ترامب إلى إلغاء لقائه المقرر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين والتي اختتمت السبت.

وكانت السفيرة الاميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي نددت بعمل "غير قانوني" من جانب روسيا، معتبرة أن هذا السلوك يجعل أي "علاقة طبيعية" بين واشنطن وموسكو أمرا "مستحيلا".