'ماجيك سكرول'.. أول كمبيوتر لوحي 'ملفوف'

توصل باحثون في مختبر الوسائط البشرية في جامعة كوينز الكندية إلى نموذج مبدئي لكمبيوتر لوحي يمكن طي ولف شاشته بشكل يشبه لفائف ورق البردي.

والجهاز الذي يطلق عيله اسم "ماجيك سكرول" ويمكن تحريك شاشته التي تعمل باللمس بشكل أسطواني للأعلي والأسفل وتعديل وضعيتها من أجل عرض أفضل.

والشاشة حجمها 7.5 بوصات وهي عالية الدقة (2K)، وتعمل عن طريق عجلة دوارة مدمجة في حافة الجهاز للف الشاشة، وهو ما يتيح تصفح معلومات بسرعة مثل جهات الاتصال.

وبمقدور المستخدم سحب الشاشة خارج الغلاف الأسطواني لتوسيع نطاق الرؤية، وتصفح المحتوى بشكله الطبيعي.

ويمكن ثني الشاشة حول الغلاف الأسطواني، وحملها بواسطة اليد مثل الهاتف لإجراء مكالمة.

المختبر قال إن "ماجيك سكرول" هو أول كمبيوتر لوحي في العالم "قابل للف"، وقالت تقارير أخرى إنه لا يمكن اعتباره جهازا لوحيا أو هاتفا ذكيا.

واعتبر المختبر أن الجهاز الجديد يعد تطويرا للأجهزة المرنة المستخدمة حاليا.

مقطع فيديو نشره المختبر عن مميزات الجهاز الجديد:

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