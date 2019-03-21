مادورو يعتقل مساعدا لغوايدو.. وأميركا تتوعد

اعتقل نظام الرئيس المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو الخميس مساعدا كبيرا للرئيس المؤقت للبلاد خوان غوايدو.

ودان غوايدو والجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة اعتقال روبرتو ماريرو الذي تم القبض عليه في منزله خلال مداهمة لعناصر أمنية قبيل الفجر.

كما دانت مجموعة ليما (أميركا اللاتينية وكندا) بشدة عملية الاعتقال وطالبت بإطلاق سراح ماريرو.

وكتب غوايدو على تويتر "خطفوا روبرتو ماريرو مدير مكتبي. لقد صرخ معلناً أنهم وضعوا (في منزله) بندقيتين وقنبلة يدوية".

ولاحقا قال غوايدو خلال مؤتمر صحافي "لن يرهبونا" عبر "عملية الخطف الخسيسة والوحشية".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على تويتر "تدين الولايات المتحدة المداهمات من قبل أجهزة مادورو الأمنية واعتقال روبرتو ماريرو كبير موظفي الرئيس الانتقالي غوايدو. ندعو إلى إطلاق سراحه الفوري، وسنحاسب المسؤولين المتورطين".

ودعا مستشار الأمن القومي جون بولتون إلى الإفراج الفوري عن ماريرو. وقال على تويتر "لقد ارتكب مادورو خطأ آخر كبيرا" مضيفا أن احتجازه "لن يمر دون رد".

وأوضح "أشد العقوبات لم تفرض بعد. إن لم ينته اغتصابه (للسلطة) فإنه وأزلامه سيخنقون ماليا".