"هل سيلعبون ببطاقة الطائفية في لبنان؟" سيناريوهات ما بعد استقالة الحريري

تحول في مسار أحداث لبنان خلقته خطوة سعد الحريري بالاستقالة من منصبه في رئاسة الحكومة. وفيما يصر المتظاهرون على ضرورة "إسقاط النظام" بالكامل، يزداد المشهد ضبابية، ما يزيد وتيرة القلق من انزلاق البلاد نحو أزمة طويلة الأمد.

وتضع الأزمة الحالية لبنان أمام بعض السيناريوهات المحتملة للأوضاع في الفترة القادمة بعد استقالة الحريري رغم رفض شركائه، وهو ما يثبر تساؤلات أيضا عن موقف هؤلاء الشركاء في المرحلة المقبلة، ومدى الاستعداد لتلبية مطالب المتظاهرين بحكومة تغيب عنها الوجوه السياسية الحالية. مع بروز تخوفات من سيناريو دخول البلاد في حالة صدام.

ويشهد لبنان شللا بعد 13 يوما من احتجاجات اتسمت بقطع طرقات رئيسية وتسببت بإغلاق المصارف والمدارس والجامعات، للمطالبة بإسقاط الطبقة السياسية برمتها.

واتهم الحريري في خطاب سابق شركاءه في الحكومة بعرقلة الإصلاحات، ثم قدم بعد ذلك ورقة إصلاحية بهدف تهدئة الاحتجاجات لكن الشارع رفضها.

وجاءت استقالة الحريري بعد ساعات من مهاجمة أنصار لحزب الله وحركة أمل المحتجين وسط بيروت، حيث اقتلعوا الخيام وأضرموا النيران فيها.

الحريري قال في إعلان استقالته: "لابد من إحداث صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة"، مشيرا على أنه تقدم بهذه الخطوة "تجاوبا مع إرادة اللبنانيين المطالبين بالتغيير".



سيناريوهات محتملة

وضعت وكالة أسوشييتد برس سيناريوهات محتملة للوضع في لبنان بعد استقالة الحريري في ظل نظام يقوم على المحاصصة الطائفية، والذي قالت إنه وضع حدا للحرب الأهلية لكن القادة السياسيين لطالما عجزوا عن اتخاذ قرارات كبرى.

وقالت الوكالة إنه في حال قبول عون للاستقالة، سيطلب من الحكومة الحالية الاستمار في العمل كحكومة تصريف أعمال.

وبحسب الدستور، يتعين على عون إجراء مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية بهدف الاتفاق على اسم خليفة الحريري، من الشخصيات السنية في منصب رئيس الوزراء.

السيناريو الآخر هو رفض عون طلب الاستقالة، وفي هذه الحالة، يظل الحريري رئيسا للوزراء لكنه يستطيع عدم عقد جلسات حكومية.

أسوشييتد برس قالت إن من المعروف مدى صعوبة عملية اختيار المسؤولين في لبنان والفترة الزمنية الطويلة التي تستغرقها تلك العملية، وقد أخذ البرلمان اللبناني عاما ونصف العام لاختيار الرئيس الحالي، وفي ضوء الوضع الحالي، فإن طول أمد اختيار رئيس الحكومة سيعمق الأزمة، لأن البلاد تعيش بالفعل أزمة اقتصادية حادة زادت سوءا مع استمرار غلق البنوك والمتاجر والمدارس.

مها يحيى من مركز كارينغجي للدراسات توقعت ألا يستطيع القادة السياسيون الاتفاق على اسم رئيس حكومة جديدة، وهو ما يعني استمرار الحريري في رئاسة حكومة تصريف أعمال، وتوقعت عدم قدرته على التعامل مع الأزمة الاقتصادية، وهو ما سيزيد الوضع سواء.

مخاوف وفرصة

صحيفة الغارديان رأت أن استقالة الحريري قد تؤدي إلى زيادة الاضطرابات وتفاقم الأزمة الاقتصادية، لكن المحتجين يقولون إنها تمثل أيضا فرصة للتخلص من النظام الطائفي في البلاد والانتقال إلى الحكم المدني.

علي ديراني، متظاهر (33 عاما) يقول إن "الهدف الرئيسي هو قمة النظام... ما يجب على الناس التركيز عليه الآن هو أننا بحاجة إلى إيجاد بديل. لدينا مشكلة متأصلة في نظام صنع القرار والعلاقة بين المواطن والدولة".

لينا صبرا (65 عاما) التي عادت إلى الاحتجاجات لليوم الثالث عشر على التوالي يوم الثلاثاء قالت إن استقالة الحريري "ليست سوى الخطوة الأولى.. وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. نحن الآن نتوقع أكثر من أن يستمعوا إلينا. نتوقع أن نبدأ في المشاركة في صنع القرار. لقد سيطروا علينا طوال الـ30 عاما الماضية، وكان الأمر كارثيا على كل المستويات".

المصرفي ألبرت ليتايف قال: "إن الشباب الذين أتحدث معهم لديهم طريقة جديدة للنظر إلى الأشياء. إنهم يقولون "لقد خدعنا جميعا ونحن لن نغادر حتى نغير كل هؤلاء القادة".

روز (26 عاما) التي كانت في وسط بيروت عندما سمعت بنبأ استقالة الحريري قالت: "نريد فقط أن نقول إن هذا هو المسؤول الأول من بين كثيرين...نحن في انتظار الآخرين لإظهار بعض الكرامة".

مها يحيى من مركز كارينغجي قالت إن السؤال الآن هو: "هل هؤلاء الذين يحملون السلاح سيواكبون قرار الحريري؟ هل سيلعبون ببطاقة الطائفية في لبنان؟ علينا أن ننتظر ونرى".

وأصدر الجيش اللبناني بيانا الأربعاء، طلب فيه من المتظاهرين "المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة في أنحاء البلاد".

وقال البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية للجيش اللبناني على تويتر، "بعد التطورات السياسية الأخيرة، تطلب قيادة الجيش من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها، ووصل جميع المناطق بعضها ببعض تنفيذا للقانون والنظام العام".