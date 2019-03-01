بالتفاصيل: نتانياهو وقضايا الفساد

بنيامين نتانياهو هو أبرز ساسة جيله على الساحة في إسرائيل. فعلى الصعيدين الداخلي والخارجي لم يحقق أي منافس ما حققه زعيم حزب ليكود المعروف على نطاق واسع باسم "بيبي".

لكن المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قال الخميس إنه يعتزم توجيه اتهامات لنتانياهو في ثلاث قضايا فساد تشمل اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة اعتمادا على ما ستسفر عنه جلسة استماع.

ويأتي ذلك قبل نحو 40 يوما من الانتخابات العامة التي تجرى في التاسع من نيسان/أبريل والتي يسعى فيها نتانياهو لإعادة انتخابه.

وفيما يلي نظرة على الاحتمالات السياسية والقانونية التي تنتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ما هي المزاعم؟

يواجه نتانياهو اتهامات في ثلاث قضايا فساد:

القضية 4000 تزعم أن نتانياهو منح شركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك معاملة تفضيلية مقابل تغطية صحافية أكثر إيجابية على موقع إخباري خاضع لسيطرة الرئيس السابق للشركة.

وقال المدعي العام إنه يعتزم اتهام نتانياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

القضية 1000 تزعم أن نتانياهو تلقى هدايا تشمل الشمبانيا والسيجار دون وجه حق من آرنون ميلشان وهو منتج سينمائي إسرائيلي في هوليوود ورجل الأعمال الأسترالي جيمس بيكر. وينفي الرجلان ارتكاب أي مخالفات.

وقال المدعي العام إنه يعتزم اتهام نتانياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة في تلك القضية. ولن يوجه اتهامات لميلشان.

القضية 2000: يشتبه بأن نتانياهو تفاوض على اتفاق مع مالك يديعوت أحرونوت الصحيفة الأكثر مبيعا في إسرائيل للحصول على تغطية صحافية أفضل مقابل تشريع يحد من نمو صحيفة أخرى منافسة.

وقال المدعي العام إنه يعتزم اتهام نتانياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة في تلك القضية.

هل سيضطر نتانياهو للاستقالة؟

لا. فلا يوجد قانون يلزم نتانياهو بالاستقالة. ويسعى نتانياهو إلى تفويض جديد من الناخبين في انتخابات التاسع من نيسان/أبريل وألمح إلى أنه يعتزم البقاء في المنصب أثناء خوض أي معركة قضائية.

ويقول بعض المعلقين إنه قد يسعى للفوز في الانتخابات كوسيلة ضغط أثناء التفاوض على اتفاق مع المدعي العام.

هل تبدأ محاكمة قريبا؟

لا. سيحضر نتانياهو جلسة استماع تسبق المحاكمة مع المدعي العام ويمكن لمحاميه خلال الجلسة الدفع لإلغاء الاتهامات أو تخفيفها. ويمكن أن تستغرق هذه العملية أسابيع إن لم يكن شهورا.

ماذا سيواجه نتانياهو إذا أدين؟

تحمل الاتهامات بالرشوة عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو الغرامة أو الاثنين معا. وعقوبة الاحتيال وخيانة الأمانة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

ماذا يقول نتانياهو عن التحقيقات؟

ينفي نتانياهو ارتكاب أي مخالفات ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد بتدبير من وسائل الإعلام وتيار اليسار.

ما هي الآفاق السياسية لنتانياهو؟

تحول السباق الانتخابي إلى منافسة حقيقية، بعدما كانت تظهر استطلاعات الرأي الأولية أن حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو في طريقه للفوز المؤكد وتشكيل ائتلاف يميني حاكم.

لكن تحالفا جديدا بين أقوى معارضيه، رئيس أركان الجيش السابق بيني غانتس ووزير المالية السابق يائير لبيد، قد يقلب الموازين لصالح كتلة يسار الوسط.

وقد يؤدي إعلان اتهامات جنائية محتملة إلى تراجع شعبية نتانياهو.

لماذا يظل نتانياهو ناجحا رغم مرور هذه السنوات الطويلة؟

كثير من الناخبين الإسرائيليين معجبون بنهج نتانياهو الذي يضع أولوية للأمن على حساب السياسة.

وهم يدركون أن طلاقته في اللغة الإنجليزية وخبرته الممتدة على مدى عقود منحتاه منزلة دولية رفيعة لا يمكن لأي سياسي إسرائيلي منازعته عليها. كما أن الاقتصاد الإسرائيلي قوي.

ولدى نتانياهو علاقة قوية مع الرئيس دونالد ترامب الذي ظل داعما لمعارضة نتانياهو للاتفاق النووي مع إيران والذي كان قد جرى التفاوض بشأنه في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

كما أن قراري ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية إليها أثارا غضب الفلسطينيين ولقيا ترحيبا من كثير من الإسرائيليين الذين شهدوا نفوذ نتانياهو في القرارين.

لكن خطة السلام التي وعدت بها الولايات المتحدة قد تتطلب تنازلات من نتانياهو والفلسطينيين مما قد يؤدي إلى خلاف بين إسرائيل وواشنطن.