ماذا تفعل سفينة تجسس روسية قرب أميركا؟

كشفت معلومات استخبارية أن سفينة التجسس الروسية "يانتار" قد ظهرت بالقرب من أميركا وفي شواطئ منطقة البحر الكاريبي على وجه التحديد.

وبحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني لـ "فوربس" فإن بيانات التتبع للسفينة المثيرة للجدل تظهر مغادرتها للموانئ الروسية قبل شهر، ومن ثم عادت لتظهر الجمعة في منطقة الكاريبي.

وكانت "يانتار" والتي نزلت إلى الخدمة عام 2015 على أنها سفينة تعنى بالأبحاث، قد اكتسبت سمعة سيئة بسبب ملازمتها لمواقع قريبة من كابلات الاتصالات البحرية الرئيسية والتي تعرف بـ (SCC)، والتي تعبر من خلالها بيانات الإنترنت والاتصالات أكانت التجارية وحتى تلك ذات الصبغة العسكرية السرية.

وتشتبه بعض الدول الغربية في "يانتار" بضلوعها في عمليات تجسس من خلال وضع أجهزة تنصت على الكوابل البحرية، خاصة وأنها تضم أنظمة مختلفة منها نشر غواصات الغطس العميقة، وأنظمة متخصصة بإمكانية الوصول إلى أي كابل اتصالات موجود في المحيطات والبحار.

وباعتبار أن هذه السفينة مخصصة للأبحاث كما تدعي السلطات الروسية، فإنها يجب أن تبث موقعها بشكل آلي لأنظمة الملاحة البحرية لتلافي الاصطدام، ولكن رحلتها هذه المرة كانت غامضة المعالم، إذ أن نظام البث الخاص بها يتم حجبه وتشغيله عند نقاط محددة من دون الإبلاغ عن وجهتها.

وكان تحليل سابق قد تتبع المواقع التي ارتحلت إليها "يانتار" قد أظهر أنها زارت مواقع حطام غواصة نووية روسية قبالة النرويج ومكان تحطم المقاتلة الروسية قبلة شواطئ سوريا في 2017، ولكن ما يثير الاهتمام حولها عمليات البحث التي تجريها قرب كابلات إنترنت في منطقة البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الخليج.

وكان تقرير سابق نشره موقع "ذا هيل" قد تحدث عن مخاوف الولايات المتحدة من سفن روسية ربما يكون لها الأفضلية بقطع الولايات المتحدة عن العالم في حال وصولها إلى كابلات الاتصالات والإنترنت البحرية.