غوغل تتخذ قرار بشأن تسجيلاتك الصوتية

أعلنت غوغل أنها لن تخزن تسجيلات الأوامر الصوتية للمساعد الشخصي في خطوة لتعزيز وحماية المستخدمين وخصوصيتهم.

وقالت غوغل عبر مدونتها إنها أوقفت عملية حفظ سجلات الأوامر الصوتية والتي كان يراجعها موظفين من الشركة بعد تنامي القلق حول خصوصية المستخدمين، مشيرة إلى أن هذه العملية كانت تهدف إلى تحسين الخدمة المقدمة وتحسين قدرة المساعد على التعرف على اللغات واللهجات المختلفة.

وأكدت الشركة أنه لن يتم تخزين الأوامر الصوتية بشكل تلقائي، ولن يؤثر هذا الأمر على أداء المساعد الشخصي، ولكن سيتاح للمستخدم تخزين الملفات الصوتية من خلال اختيار (Voice & Audio Activity) من قائمة الإعدادات، والتي ستتيح للمساعد التعرف أكثر على صوتك من أجل فهم الأوامر التي تطلبها، مع اتاحة خيار بإمكانية هذه التسجيلات.

وتقول غوغل أن تفعيل (VAA) يعني أن التسجيلات ربما ستكون متاحة لموظفين غوغل من أجل سماعها، مع التأكيد أن الشركة أضافت حماية إضافية على إجراءات التخزين والاستماع للملفات الصوتية من قبل الخبراء.

وأشارت إلى أن موظفين غوغل لا يستمعوا لأكثر من 2 في المئة من الملفات الصوتية المخزنة لدى المستخدم من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة.

كما سيقوم المساعد بشطب أية ملفات يتم تخزينها عن طريق الخطأ، إذ يتم تفعيل المساعد أحيانا عن دون قصد من المستخدم ما يوجد مجالا لتسجيل مقاطع ليست ذات علاقة بعمل المساعد الشخصي، والتي سيتم حذفها بشكل تلقائي في حال حصول ذلك.