أوراق مالية في جيب ترامب.. لماذا يحتاجها؟

هل يحتاج الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أموال نقدية خلال جولاته؟ هكذا تساءل البعض بعد أن التقط صحفي صورة له وهو يحمل أوراقا مالية من فئة 20 دولارا في الجيب الخلفي لسرواله أثناء صعوده الطائرة الرئاسية عائدا من زيارة لولاية كاليفورنيا.

لماذا يحتاج الرئيس الأميركي إلى هذه الأموال النقدية؟

وردا على استفسار الصحفيين المرافقين له، قال ترامب إنه يحتفظ بهذه الأموال من أجل منح إكراميات لعمال الفنادق التي يقيم فيها خلال سفره.

وأشار إلى أنه لم يضطر لاستخدام الأوراق المالية أو بطاقات إئتمان لشراء أي شيء شخصيا منذ فترة طويلة ولا يحمل محفظة.