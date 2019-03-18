ماذا تقول لطفلك عن هجوم نيوزيلندا؟

المآسي الكبرى مثل إطلاق النار في مسجدين في نيوزيلندا يمكنها إحداث أذى نفسي. كيف يمكنك التواصل مع طفلك بشأنها؟

الطبيبان النفسيان برايان جونسون ولوري بيردال يقولان إن الأبحاث في هذا الشأن تقول إن كيفية وتوقيت الحديث مع الأطفال حول الأحداث العنيفة يؤثر على صحتهم النفسية وسلوكياتهم.

ويوضحان في مقال نشره موقع "سايكولوجي توداي" أن قدرة الأطفال في سن الثامنة أو أصغر على تمييز الواقع من الخيال على شاشات التلفاز أقل من قدرة الأطفال الأكبر سنا، ولذلك فحتى المحتوى الترفيهي الذي يتضمن عنفا يسبب لهم الفزع والقلق.

ويوصي الخبراء بألا يشاهد الأطفال تحت سن الثامنة أي محتوى ينطوي على قدر من العنف.

ويشير المقال إلى أن التغطيات الإخبارية للأحداث العنيفة يمكن أن تكون مدمرة نفسيا حتى لمن هم فوق الثامنة خاصة مع وجود محتوى دموي أو تكرار التغطيات بشكل يجعل الأطفال يعيشون تلك الأحداث مرة بعد مرة.

ويقول جونسون وبيردال إن المشاهدين الصغار بشكل معتاد للمحتوى العنيف مثل التغطيات الإخبارية، هم عرضة على المدى البعيد للإصابة بالاكتئاب ونوبات الغضب ومتلازمة ما بعد الصدمة، وكذلك أكثر عرضة للإدمان على المخدرات أو الكحوليات.

ويضيفان أن الخبراء ينصحون بمنع الأطفال من مشاهدة التغطيات الإخبارية حتى سن الـ11، ومن بعد ذلك السن تكون المشاهدة بشكل محدود ورفقة بالغين يمكنهم طمأنة الأطفال ومساعدتهم على فهم ما يجري.

لكن الأطفال الصغار لا يزالون عرضة لمشاهدة أو السماع عن الأحداث العنيفة، فكيف تناقشها مع طفلك؟

هذه نصائح يقدمها الطبيبان: