ماذا حدث في الساعات الـ24 من حكم بن عوف؟

مصطفى هاشم/ خاص "موقع الحرة"

23 ساعة و40 دقيقة.. أصبح بها عوض بن عوف الأقصر مدة بين من حكموا السودان..

منذ أن أدّى بن عوف القسم رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، حتى تنازله، لم يمر يوم واحد!

وكان صاحب الرقم القياسي لأقصر السودانيين حكما هو الرائد هاشم العطا، الذي أطاح بالجنرال جعفر النميري من منصبه، بيد أن الأخير استطاع العودة عقب 3 أيام فقط من انقلاب 19 يوليو.

في المقابل احتفظ الرئيس المخلوع عمر البشير بالرقم القياسي لأكثر الرؤساء السودانيين تعميراً في الحكم بحوالي 30 سنة.

لكن ما الذي حدث خلال الـ24 ساعة حتى يتخلى بن عوف عن الحكم بهذه السرعة؟

ما أن أنهى وزير الدفاع عوض بن عوف بيانه الأول وقبل الأخير، معلنا فيه عزل الرئيس عمر البشير والتحفظ عليه في "مكان آمن"، وتولي مجلس انتقالي عسكري السلطة لمدة عامين مع فرض حالة الطوارئ ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر، حتى تحولت الهتافات من "تسقط بس" إلى "تسقط تاني".