وسط إدانات دولية.. تركيا تجتاح الشمال السوري والأكراد يعلنون النفير العام

رغم التحذيرات الدولية المتكررة، بدأت تركيا بعد ظهر الأربعاء هجوما على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا، ما أدى إلى نزوح آلاف المدنيين.

وهاجمت قوات تركية ومجموعات حليفة من المعارضة السورية فصائل كردية في شمال شرق سوريا بضربات جوية وقذائف مدفعية، قبل شن عملية برية عبر الحدود، ما أدى إلى مقتل 15 شخصاً، بينهم ثمانية مدنيين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وهذا ثالث هجوم تشنّه تركيا مع فصائل سورية موالية في شمال سوريا، بعد هجوم أوّل في العام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدّة، وثان عام 2018 سيطرت على أثره على منطقة عفرين في شمال سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية على تويتر مساء الأربعاء أن "القوات المسلحة التركية و(مسلحين) من الجيش الوطني السوري شنوا عملية برية شرقي نهر الفرات في إطار "عملية نبع السلام" وذلك بعد يوم من قصف جوي على المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الجنود دخلوا سوريا من أربعة محاور، اثنان قريبان من بلدة تل أبيض السورية والآخران على مقربة من رأس العين شرقا.

وقال مصدر أمني تركي لرويترز إن العملية العسكرية، بدأت بضربات جوية ومدفعية استهدفت قواعد ومستودعات ذخيرة تابعة لوحدات حماية الشعب الكردية.

وذكر المصدر أن ضربات المدفعية، التي استهدفت أيضا مواقع أسلحة وقناصة تابعة لوحدات حماية الشعب، قصفت مواقع بعيدة عن المناطق السكنية، حسب قوله.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية إن مواقع عسكرية ومدنية في مدينة القامشلي وبلدة عين عيسى، على بعد أكثر من 30 كيلومترا داخل سوريا، تعرضت للقصف، مضيفة أن تقارير أولية أفادت بسقوط ضحايا مدنيين.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الجيش التركي أصاب 181 هدفا لـ"المتشددين" بضربات جوية ومدافع الهاوتزر منذ انطلاق العملية في شمال شرق سوريا.

فرار واستنفار

شاهد صحفيون من رويترز على الجانب التركي من الحدود انفجارات في تل أبيض. وبعد حلول الظلام، أمكن رؤية الصواريخ وهي تُطلق عبر الحدود على تل أبيض وألسنة من اللهب تستعر قرب البلدة. وقال شاهد عبر الهاتف إن المدنيين يفرون جماعات.

وفر آلاف من بلدة رأس العين السورية باتجاه محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد. وقالت هذه القوات إن الضربات الجوية التركية قتلت خمسة مدنيين على الأقل وأصابت عشرات آخرين.

في المقابل، أعلنت السلطات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا حالة "النفير العام" قبل أن تدعو مواطنيها للتوجه صوب الحدود.

وقالت في بيان "ندعو جميعا مؤسساتنا ومكونات شعبنا للذهاب إلى المنطقة الحدودية مع تركيا لأداء واجبهم الأخلاقي والمقاومة في هذه اللحظات التاريخية الحساسة".

"قد يعزز قدرة الإرهابيين"

اعتبر رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح أن العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا "تصعيد خطير" قد "يعزز قدرة الإرهابيين" لإعادة تنظيم صفوفهم.

وعانى العراق لأكثر من ثلاثة أعوام من تنظيم الدولة الإسلامية الذي اجتاح البلاد في العام 2014 وسيطر على ما يقارب ثلث مساحتها، قبل أن تعلن بغداد "النصر" نهاية العام 2017.

ونددت وزارة الخارجية المصرية في بيان أصدرته الأربعاء "بأشد العبارات" الهجوم ودعت مجلس الأمن الدولي لوقف أي محاولات لاحتلال الأراضي السورية أو إجراء "هندسة ديموغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمالي سوريا.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لـ"العدوان" الذي يشنه الجيش التركي على مناطق شمال شرق سوريا، في "تعدٍ سافر على وحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية."

ودعت دول أوروبية عدة أنقرة لوقف الهجوم.

وقالت قوات سوريا الديمقراطية على تويتر إن ضربة جوية تركية أصابت سجنا يضم محتجزي تنظيم الدولة الإسلامية. وأضافت "أحد السجون التي تضم محتجزي تنظيم الدولة الإسلامية أصيب في ضربة جوية".

ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً مغلقاً الخميس لبحث الهجوم التركي، بناء على طلب بلجيكا وفرنسا وألمانيا وبولندا وبريطانيا.

دعوات لعقوبات

لعب الأكراد، الذين ظلوا حلفاء واشنطن الرئيسيين في سوريا لسنوات، دورا قياديا في انتزاع أراض من تنظيم الدولة الإسلامية ويتحكمون الآن في أكبر مساحة من الأرض السورية خارج سيطرة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وندد بعض الأكراد بقرار ترامب سحب قواته من المنطقة ووصفوه بأنه "طعنة في الظهر".

وكشف العضوان في مجلس الشيوخ الأميركي، الجمهوري ليندسي غراهام والديموقراطي كريس فان هولن، الأربعاء عن اقتراح يهدف إلى معاقبة تركيا بشكل صارم إذا لم تسحب قواتها من سوريا.

ويفرض هذا الاقتراح على إدارة الرئيس دونالد ترامب تجميد الأصول العائدة لأعلى المسؤولين الأتراك في الولايات المتحدة، بمن فيهم الرئيس رجب طيب إردوغان. كما يستهدف أيضاً قطاع الطاقة التركي، وفق النص الذي نشره على موقع تويتر ليندسي غراهام القريب عادة من ترامب ولكنّه اتخذ موقفاً معارضاً له فيما يخص الهجوم التركي.

وقال الرئيس ترامب للصحفيين إنه يتفق مع غراهام حول العقوبات وإنه سيفعل ما هو أسوأ من العقوبات إذا تمادت حملة تركيا العسكرية، لكنه لا يتفق مع غراهام حول بقاء القوات الأميركية طويلا في الشرق الأوسط.

ووصف ترامب الهجوم التركي بأنه "فكرة سيئة"، وقال إنه لم يوافق عليها. كما قال إنه يتوقع من تركيا أن تحمي المدنيين والأقليات الدينية وأن تحول دون حدوث أزمة إنسانية.

وشدد ترامب مطولا على أن نظيره التركي كان يُفكر منذ مدة بإطلاق هجوم ضد القوات الكردية في سوريا.