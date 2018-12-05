ماذا شغل العرب على تويتر في 2018؟

مع اقتراب عام 2018 من نهايته، استعرض تويتر أهم اختيارات النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي الشهير في بعض الدول.

ففي مصر كان لاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح هو الأكثر انتشارا وذكرا على تويتر خلال 2018، تلاه لاعب المنتخب ونادي أياكس الهولندي السابق أحمد حسام (ميدو) وتلاهما لاعب المنتخب والنادي الأهلي أحمد فتحي، ثم لا عب المنتخب ونادي وست بروميتش ألبيون الإنكليزي أحمد حجازي.

وتربع الفنان الكوميدي الناشط على تويتر محمد هنيدي على عرش الفنانين الأكثر ذكرا على الموقع خلال 2018، تلاه الفنان الناشط أيضا على تويتر نبيل الحلفاوي، وبعدهما يوسف الشريف ثم محمد رمضان، وجميعهم معروفون بتواصلهم مع متابعيهم وردودهم أحيانا.

وفي السعودية، كان أكثر الأندية ذكرا خلال 2018 بالترتيب هم الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

أما أكثر الوسوم التي كانت مرتبطة بالفعاليات والمناسبات فكانت #رمضان و#اليوم_الوطني88 و#يوم_عرفة و#الحج.

وفي مجال كرة القدم في الإمارات، كان الأربعة أندية الأكثر ذكرا في الموقع خلال 2018 هم العين والوحدة والوصل والنصر.

فيما كانت أكثر الوسوم في 2018 في الإمارات المرتبطة بالفعاليات والمناسبات فكانت بالترتيب #رمضان و#عام_زايد و#خليفة_سات و#القمة_العالمية_للحكومات.

وعلى مستوى العالم، تم مشاركة 125 مليون وسم يوميا خلال 2018.

وذكر تويتر أن المغردين حول العالم شاركوا أكثر من نصف مليار صورة متحركة (GIF) في 2018.

والمفاجأة أن موقع تويتر زخر بنحو ملياري تغريدة في 2018 حول فرقة موسيقية كورية هي @BTS_twt، وهي أول فرقة موسيقية كورية تصل إلى أفضل 200 ألبوم حول العالم في 2018.