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أميركا

هذا ما فعله 'الإعصار' القنبلة بولايات أميركية

سقف منزل طار بفعل الرياح في ولاية ميسيسيبي

عانت ولايات جنوبية أميركية من إعصار مدمر، وصلت فيه سرعة الرياح إلى 241 كيلومتر في الساعة يومي السبت والأحد.

وأعلنت مناطق في الميسيسبي وتنيسي وتكساس ولويزيانا وأركانساس وألاباما، حالة الطوارئ بسبب الإعصار الذي خلف وراءه ثلاثة قتلى و20 جريحا على الأقل.

انقطعت الكهرباء عن عديد من المناطق في الولايات الجنوبية بسبب الإعصار
انقطعت الكهرباء عن عديد من المناطق في الولايات الجنوبية بسبب الإعصار

وتسبب الإعصار بفياضات نتجت عن أمطار غزيرة، فيما قطعت الكهرباء عن مناطق كثيرة جراء سقوط الأشجار بفعل الرياح.

حطام منزل في إحدى مناطق الميسيسيبي
حطام منزل في إحدى مناطق الميسيسيبي

وتشهد بعض الولايات تقلبا متطرفا في الطقس، حيث ترتفع درجات الحرارة حينا وتنخفض حينا آخر، وفقا لعلماء الأرصاد الجوية.

تضررت منشآت خدمية كثيرة في ولايات جنوب أميركا
تضررت منشآت خدمية كثيرة في ولايات جنوب أميركا

ووصلت سرعة الرياح في مناطق من ولاية تنيسي إلى 225 كيلو مترا في الساعة.

وتسببت الرياح في الميسيسبي باقتلاع أجزاء من سقف فندق في منطقة نيوألباني، فيما اختبأ أكثر من 21 طالبا بالطابق الأرضي لمبنى الجامعة والممرات بعد أن اقتربت العاصفة من الحرم الجامعي ومنطقة سكن الطلبة.

مركبة قلبت رأسا على عقب في إحدى مناطق تكساس
مركبة قلبت رأسا على عقب في إحدى مناطق تكساس

وقتل في تكساس طفلان بعد سقوط شجرة على مركبتهم السبت كانت قد اقتلعتها رياح سرعتها تجاوزت الـ 240 كيلو مترا بالساعة.

صورة تبرز تقدم عاصفة باتجاه الأراضي الأميركية - أرشيف
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الغرب الأميركي بانتظار 'الإعصار القنبلة'

ويشهد مسار الإعصار تحولا في المناطق الجنوبية حيث لا يزال علماء الطقس بانتظار معرفة وجهته، وعلى أمل أن تخفت حدة الرياح والأمطار.

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