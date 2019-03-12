ماذا قال الطيار الإثيوبي في آخر تسجيل صوتي؟

كشف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية تويلدي غيبرمريام أن قائد الطائرة التي تحطمت الأحد كان قد أبلغ برج المراقبة بوجود مشاكل في التحكم بالطائرة وطلب الإذن بالعودة للمدرجة بعد فترة قصيرة من بدء الرحلة.

وقال غيبرمريام في لقاء مع شبكة "سي أن أن" الثلاثاء إن تسجيلا يظهر أن الطيار طلب الإذن بالعودة للمدرج بسبب مشاكل فينة في التحكم بالطائرة، من دون إعطاء تفاصيل أكثر حول الخلل الفني.

وأشار إلى أن المدرج طلب من الطيار العودة، ولكن بعد برهة اختفت الطائرة عن شاشات المراقبة.

وكان تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قد أشار إلى تشابه بعض العوامل لما حصل في حادثة تحطم الطائرة الإثيوبية لما حصل مع طائرة من ذات الطراز تحطمت في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 فوق بحر جاوة، إذ كلا الطيارين قد طلبا الإذن للعودة للمطار بعد الإقلاع بفترة بسيطة بسبب خلل في نظام التحكم بالطائرة.