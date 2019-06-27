ماذا قال صلاح عن استبعاد وردة؟

علق النجم محمد صلاح على استبعاد زميله عمرو وردة من تشكيلة المنتخب المصري المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بالتأكيد على وجوب احترام السيدات وضرورة منح الفرص الثانية.

وكان الاتحاد المصري أعلن الأربعاء استبعاد وردة البالغ من العمر 25 عاما بعدما أثار جدلا واسعا عبر مواقع التواصل في مصر منذ انطلاق البطولة، اذ ورد اسمه بداية فيما عرف بقضية "تحرش" أربعة لاعبين في المنتخب بعارضة أزياء من خلال التواصل معها عبر المواقع الاجتماعية بعد المباراة الأولى أمام زيمبابوي، قبل انتشار شريط مصور فاضح منسوب إليه أثناء حديثه مع شابة عبر خدمة الاتصال بالفيديو، من دون أن يتضح ما إذا كان الشريط حديثا أو قديما.

وبعدما ساهم صلاح في فوز المنتخب 2-صفر على الكونغو الديمقراطية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، كتب صلاح بالإنكليزية عبر حسابه على تويتر "يحب التعامل مع النساء بأقصى احترام. كلا تعني كلا. هذه الأمور مقدسة ويجب أن تبقى كذلك".

وأضاف نجم نادي ليفربول الإنكليزي "لكنني أؤمن أيضا بأن العديد ممن يرتكبون الأخطاء قادرون على التحسن نحو الأفضل ولا يجب أن يتم إرسالهم مباشرة الى المقصلة، وهذه هي الطريقة الأسهل".

وتابع "علينا أن نؤمن بالفرص الثانية... أن نقود ونعلم، النبذ ليس الحل".

إلى ذلك، أشارت تقارير صحفية إلى أن لاعبي المنتخب يعدون لتحرك يتوقع أن يكون بشكل بيان يطالب بالعفو عن اللاعب وعودته للمنتخب.

وردا على سؤال بهذا الشأن خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، نفى مدرب المنتخب خافيير أغيري علمه بخطوة مماثلة، لكنه تطرق إلى إبعاد وردة بالقول "ليس من الجيد أن نفقد عضوا من أعضاء العائلة أو الفريق، الفريق كان مركزا أكثر في المباراة، لعب 90 دقيقة بشكل جاد جدا، وما يمكنني أن أقوله إن الفريق قوي ولا يقف على أحد".

وأثار وردة ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل، تراوحت بين انتقاده والسخرية منه، وحتى الدفاع عنه من خلال هاشتاغ "#ادعم_عمرو_وردة".