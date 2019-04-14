كلوب يتغزل بهدف صلاح

قال مدرب نادي ليفربول الإنكليزي، الألماني يورغن كلوب عن الهدف الذي سجله محمد صلاح في مرمى تشيلسي الأحد، إن "هذا الهدف أثار جنوني.

وأضاف "لقد شاهدت الكرة من أفضل زاوية ممكنة. لقد شاهدت قبل معظم الناس أنها ستدخل المرمى. ما أجمل الكرة وما أجمل التسديدة".

وسجل صلاح الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بفوز ليفربول على تشيلسي بهدفين نظيفين، سجل أولهما ماني بضربة رأس.

وقال كلوب "أنا فخور جدا بفريقي. قدمنا أداء مذهلا".

وتابع: "ما أجمل الفريق وما أجمل الملعب وما أجمل الأجواء. أشعر بالامتنان أني أستطيع أن أكون جزءا من ذلك. هذا رائع ومذهل“.