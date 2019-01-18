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رياضة

وكيل أعمال 'ميمي' يتحدث عن عقود الاحتراف

لاعب المنتخب العراقي خلال مباراة ضمن مباريات كأس أسيا

بعد انتشار أنباء عن اهتمام فرق أوروبية باللاعب العراقي مهند علي الملقب بـ "ميمي"، قال وكيل أعماله كريستيان إيملي إن تركيز ميمي حاليا ينصب على منافسات كأس آسيا في الإمارات.

وأضاف إيملي في تصريحات لـ"فوتبول إنسايدر" إن قرار التعاقد سيتخذ في الوقت المناسب، ولن يتم التسرع في هذا المجال.

وتابع وكيل أعمال ميمي قوله "بعد إدائه مع المنتخب الوطني العراقي، من الطبيعي أن يكون هناك اهتمام هائل بمهند علي، وكذلك من قبل بعض من أكبر الأندية العربية".

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وسجل مهند علي هدفين في ثلاث مباريات خاضها المنتخب العراقي في منافسات كأس آسيا 2019 في الإمارات، قبل تؤهله إلى الدور الـ16 من البطولة.

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