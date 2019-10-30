ماذا يعني مقتل البغدادي بالنسبة للقاعدة؟

لم تكن العلاقة بين تنظيمي داعش والقاعدة المتشددين سوى تاريخ من الكراهية والحقد والدم، بل وتكفير كل منهما للآخر.

ومقتل البغدادي أثار هذه الكراهية ونشط الحقد بين أتباع التنظيمين من جديد، حيث بدأت المناكفات بينهما، يتخللها دعوات لـ"هجرة" عناصر داعش والدخول في عباءة القاعدة.

فبعد مقتل البغدادي، ثم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقتل خليفته المحتمل الذي قال مسؤول أميركي إنه "أبو حسن المهاجر" وهو المتحدث باسم التنظيم، توقع تقرير لصحيفة "ديلي بيست" أن يسعى تنظيم القاعدة المنافس التاريخي لداعش لتجنيد مسلحي التنظيم مستغلا موت البغدادي.

ويتوقع محللون وخبراء في التنظيمات الإرهابية أن تشكل العملية الأميركية النوعية التي قتل فيها البغدادي إلى انهيار معنويات أتباعه وتشتتهم، بل ودخول عناصر التنظيم في خلافات وصراعات تعزز الانقسام.

وقال تقرير الصحيفة إن القاعدة ظلت لسنوات دائمة الانتقاد لداعش، ولم تعترف به عندما أعلن إنشاء دولة "الخلافة"، ولم تخل خطابات أيمن الظواهري من توجيه اللوم للبغدادي والتنظيم.

وأضاف أن أتباع القاعدة لم ينعوا البغدادي، وفي مجموعات دردشة لأتباع القاعدة، قام مؤيديون للقاعدة بالتذكير بالصراع القائم بين التنظيمين وسقوط مقاتلين على يد داعش.

وفتح هؤلاء نقاشات حول "الفرصة" التي تمثلها وفاة البغدادي، فالعديد من مقاتلي ومسؤولي داعش الإعلاميين كانوا في الأصل ينتمون لتنظيم القاعدة، وبعد موت "الخليفة" وتدمير "الخلافة" أصبح لدى القاعدة فرصة كبيرة لاستعادة العديد منهم، بحسب الصحيفة.

واستشهدت الصحيفة بأمثلة على هذا النهج الجديد، وعلى سبيل المثال، دعا عادل أمين، القيادي في تنظيم "شباب المجاهدين" المرتبط القاعدة في الصومال في مقال له تم تداوله على نطاق واسع مؤيدي داعش إلى "العودة إلى الطريق الصحيح".

سراج الدين زريقات، وهو مسؤول سابق في "كتائب عبد الله عزام" المرتبطة بالقاعدة كتب أنه "لا يوجد أحد في الأمة قد حزن عليه (البغدادي) أو نعاه"، ودعا "المخدوعين" إلى أن يعيدوا النظر قبل فوات الأوان".

ورغم ذلك، توقع التقرير أن تواجه القاعدة صعوبات في تحقيق هدفها، فخلال اليومين الماضيين، خرجت دعوات من حسابات مرتبطة بداعش على الإنترنت إلى شن هجمات جديدة.

وقالت ديلي بيست إن "الآلة العسكرية والإعلامية التابعة لتنظيم داعش لم تتوقف خلال اليومين الأخيرين".

ونوهت الصحيفة إلى أن تنظيم داعش لم يقر رسميا بمقتل البغدادي، واستمر في نشر تقاريره اليومية حول ما تصفه بـ"نشاطاته العسكرية" في العراق وسوريا وأفغانستان وباكستان.

وفضلا عن ذلك، فإن القيادة المركزية للقاعدة "أضعف" مما كانت عليه في أي وقت مضى، ولم تنجح خطوة تنصيب حمزة بن لادن في موقع قيادي كي يضفي نوعا من الكاريزما للقيادة، فقد قتل في عملية خاصة أميركية.

وبالنظر إلى هذه المتغيرات، "قد لا تكون القاعدة البديل الجذاب للمتشددين، وفي حين أن بعض المتشددين قد ينضمون إلى صفوف التنظيمات التابعة للقاعدة في مناطقهم، من غير المتوقع حدوث عمليات "هجرة" من صفوف داعش إلى التنظيمات المنافسة".

وقال التقرير إن "الحواجز بين التنظيمن ازدادت على مر السنين، ما أشعل فتيل مواجهات مميتة وحروب علاقات عامة، ولم يكن البغدادي الحاجز الوحيد الذي يمنع أعضاء داعش من الانضمام إلى القاعدة، ومن غير المرجح أن يؤدي مقتله إلى تقليص النزاعات القائمة" بين التنظيمين المتشددين.