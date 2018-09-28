لماذا تتزايد أعداد المدنيين الروس في سورية؟

كشفت أرقام رسمية نشرها جهاز أمن روسي أن أعداد المدنيين الروس الذين يسافرون إلى سورية بلغت مستويات قياسية هذا العام.
ولا تشمل البيانات العسكريين الروس كما لا تفسر ما الذي يفعله المدنيون في سورية حيث تقوم موسكو بعملية عسكرية دعما للرئيس بشار الأسد.
لكن الأرقام تسلط بعض الضوء على نطاق الأنشطة الروسية في سورية لأنها تشمل فيما يبدو العاملين المدنيين في صفوف الجيش، وربما تعكس أيضا وجود متعاقدين عسكريين من القطاع الخاص يقاتلون في سورية دعما للقوات الروسية النظامية حسبما أفادت مصادر مطلعة.
ويتم حساب أعداد المسافرين من المواطنين الروس بحسب الدول التي يقصدونها وينشر جهاز الأمن الاتحادي هذه الأرقام على أساس ربع سنوي على موقع إحصاءات حكومي.
وفي النصف الأول من هذا العام سجل جهاز الأمن الاتحادي مغادرة أكثر من 17 ألفا من الروس إلى سورية، وهو عدد أكبر من أي فترة مدتها ستة أشهر منذ أن بدأت روسيا عمليتها في أيلول/ سبتمبر 2015.
وبلغ عدد المسافرين خلال 2016 بأكمله قرابة 22 ألفا، بينما تجاوز العدد 25 ألفا في 2017.
وقد يكون عدد الروس الذين يسافرون إلى سورية أقل لأن البعض قد يقوم بعدة رحلات. ولا ينشر جهاز الأمن الاتحادي بيانات عن الروس الذي يعودون من سورية.
وفي أواخر العام الماضي سافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية ليعلن أن المهمة تمت وليصدر أمرا بسحب "جزء كبير" من القوة العسكرية الروسية.
ولا تكشف روسيا عن عدد جنودها في سورية.
وقال وزير الدفاع سيرجي شويجو في آب/ أغسطس إن أكثر من 63 ألفا من أفراد الجيش الروسي اكتسبوا خبرة قتالية في سورية منذ 2015 لكن تغيير القوات بشكل دوري يعني أن حجمها لا يزال غير معروف.
وازداد عدد الرحلات المدنية من روسيا إلى سورية بأكثر من عشرة أمثاله منذ بدأت روسيا الاستعدادات لعمليتها في سورية في منتصف عام 2015.
وأعلن بوتين نشر قواته يوم 30 أيلول/ سبتمبر في ذلك العام.
وخلال عامي 2013 و2014 لم يسافر سوى نحو 1800 روسي إلى سورية.
ولم يختلف الوضع في النصف الأول من 2015 لكن عدد الرحلات زاد بواقع خمسة أمثاله قبل بدء العملية رسميا ثم زاد مرة أخرى بالقدر ذاته مرة أخرى بعد بدء العملية.
ولم يتغير عدد السياح الروس الذين يسافرون إلى سورية بشكل يذكر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، ويقدر عددهم بالعشرات في العام.
ولم يصدر تعقيب بعد من الكرملين أو وزارتي الدفاع والخارجية في موسكو.
رحلات عمل
رغم أن البيانات بشأن الرحلات المدنية الروسية إلى سورية متاحة علنا إلا أنها لم تنشر من قبل.
وقالت عدة مصادر لـ "رويترز" إن آلافا من المتعاقدين العسكريين الروس يسافرون سرا إلى سورية.
ويحمل هؤلاء صفة المدنية رغم أنهم يتعاونون مع القيادة العسكرية.
وينفي مسؤولون روس أي صلة بأنشطة المتعاقدين ويقولون إن بوسع المتطوعين من روسيا أن يحاربوا في سورية بمفردهم.
وتصنف الرحلات إلى سورية بحسب الغرض من الزيارة. ويذهب معظم المدنيين الروس إلى سورية في "رحلات عمل" أو "رحلات خاصة" أو باعتبارهم "عاملين في دعم النقل".
ووفقا لأمر نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع فإن الجيش الروسي يستعين على نطاق واسع بالمدنيين ويمكن لقادة الوحدات العسكرية وغيرهم من المسؤولين العسكريين الكبار توظيفهم.
وبلغ عدد الرحلات التي قام بها العاملون في مجال دعم النقل أعلى مستوياته في الربع الأول من هذا العام بواقع 1678.
ومعظم الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في القائمة يسافرون جوا رغم أن عدد الذين يسافرون عبر البحر يزداد.
وقام مدنيون روس بنحو 868 رحلة بالبحر في النصف الأول من هذا العام مقارنة بنحو 1053 رحلة خلال العام الماضي بأكمله و59 رحلة خلال 2016.
المصدر: رويترز