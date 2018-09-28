لماذا تتزايد أعداد المدنيين الروس في سورية؟

ولا تشمل البيانات العسكريين الروس كما لا تفسر ما الذي يفعله المدنيون في سورية حيث تقوم موسكو بعملية عسكرية دعما للرئيس بشار الأسد.

كشفت أرقام رسمية نشرها جهاز أمن روسي أن أعداد المدنيين الروس الذين يسافرون إلى سورية بلغت مستويات قياسية هذا العام.

لكن الأرقام تسلط بعض الضوء على نطاق الأنشطة الروسية في سورية لأنها تشمل فيما يبدو العاملين المدنيين في صفوف الجيش، وربما تعكس أيضا وجود متعاقدين عسكريين من القطاع الخاص يقاتلون في سورية دعما للقوات الروسية النظامية حسبما أفادت مصادر مطلعة.

ويتم حساب أعداد المسافرين من المواطنين الروس بحسب الدول التي يقصدونها وينشر جهاز الأمن الاتحادي هذه الأرقام على أساس ربع سنوي على موقع إحصاءات حكومي.

وفي النصف الأول من هذا العام سجل جهاز الأمن الاتحادي مغادرة أكثر من 17 ألفا من الروس إلى سورية، وهو عدد أكبر من أي فترة مدتها ستة أشهر منذ أن بدأت روسيا عمليتها في أيلول/ سبتمبر 2015.

وبلغ عدد المسافرين خلال 2016 بأكمله قرابة 22 ألفا، بينما تجاوز العدد 25 ألفا في 2017.

وقد يكون عدد الروس الذين يسافرون إلى سورية أقل لأن البعض قد يقوم بعدة رحلات. ولا ينشر جهاز الأمن الاتحادي بيانات عن الروس الذي يعودون من سورية.

وفي أواخر العام الماضي سافر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سورية ليعلن أن المهمة تمت وليصدر أمرا بسحب "جزء كبير" من القوة العسكرية الروسية.

ولا تكشف روسيا عن عدد جنودها في سورية.

وقال وزير الدفاع سيرجي شويجو في آب/ أغسطس إن أكثر من 63 ألفا من أفراد الجيش الروسي اكتسبوا خبرة قتالية في سورية منذ 2015 لكن تغيير القوات بشكل دوري يعني أن حجمها لا يزال غير معروف.

وازداد عدد الرحلات المدنية من روسيا إلى سورية بأكثر من عشرة أمثاله منذ بدأت روسيا الاستعدادات لعمليتها في سورية في منتصف عام 2015.

وأعلن بوتين نشر قواته يوم 30 أيلول/ سبتمبر في ذلك العام.