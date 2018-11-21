ماذا يقلق مواطني العالم؟

أظهر استطلاع لشركة "إبسوس" للأبحاث والاستشارات أن ستة من بين عشرة أشخاص حول العالم يرون أن أحوال بلادهم تسير نحو الأسوأ.

وبحسب نتائج الاستطلاع التي نشرت الأربعاء، فإن 60 في المئة من البشر حول العالم يرون أن منحى الأمور في بلدانهم تتجه نحو الأسوأ، فيما لا يزال الفساد المالي والسياسي أكثر ما يخيف المواطنين.

وشمل استطلاع المؤسسة الذي أجري في أيلول/ سبتمبر عينات من 28 دولة حول العالم.

وتتركز أبرز المخاوف عند المواطنين في العالم حول:

- الفساد المالي والسياسي (34 بالمئة).

- البطالة (33 بالمئة).

- الفقر ونقص العدالة الاجتماعية (33 بالمئة).

- الجريمة والعنف (31 بالمئة).

- الرعاية الصحية (24 بالمئة).

أما على المستوى الأميركي، تختلف الأمور التي تؤرق المواطنين حيث تفوقت الرعاية الصحية على كل شيء بنسبة 36 بالمئة، تلاها العنف والجريمة بـ31 في المئة ثم ضبط قواعد الهجرة بـ 29 في المئة، والفساد المالي والسياسي بـ 28 في المئة.