ماذا يناقش الأميركيون على فيسبوك؟ آخر الصرعات

ما هي آخر الصرعات على فيسبوك في الولايات المتحدة؟

ما هي المواضيع التي تضاعف اهتمام الجمهور بها مؤخرا؟

الرياضة أولا.

يكشف تقرير فيسبوك لشهر حزيران (وبما يغطي 12 شهرا ماضية) أن كرة القدم الشاطئية والبيسبول والتجديف على الألواح تأتي أولا.

برزت اهتمامات أخرى علمية بامتياز. ينصب التركيز على مبدأ "برنولي" للهايدروليك (Bernoulli’s Principle)، والسكر البني، وقياس قوة الإشارة إلى "التشويش" (Signal-to-noise Ratio).

وكان موضوع كرة القدم الشاطئية في مقدمة اهتمامات الأميركيين، والذي يتضاعف الاهتمام به بشكل شهري مرتبطا بمواضيع أخرى، مثل: كاليفورنيا، كأس العالم، إيطاليا، البرتغال، شاطئ فرجينيا، كرة القدم الأميركية، وكرة القدم بشكل عام.

مبدأ "برنولي" للهايدروليك (Bernoulli’s Principle) كان من أبرز المواضيع العلمية التي يهتم بها الأميركيون، وتضاعف الاهتمام به 40 مرة خلال عام. وينص المبدأ على أن ضغط السائل أو الغاز يقل عندما تزيد سرعته. وهو المبدأ الأساسي في الطيران، إذ أن الضغط المنخفض أعلى الجناح يؤدي إلى ارتفاع الطائرة. ويتم تخفيف الضغط أعلى الجناح بزيادة سرعة الهواء فوقه.

وهذا المبدأ العلمي له تطبيقات شتى في الطب والحياة اليومية.

أما السكر البني فيستحوذ على اهتمامات الأميركيين الصحية، إذ تضاعف الحديث عنه ست مرات في عام، وهو يرتبط أيضا بنقاشات تدور حول: الدواجن والطعام، الثوم، الزبدة والسكر.

وتضاعفت نقاشات الأميركيين خمسة أضعاف بلعبة البيسبول خاصة الجولة التاسعة منها، وهي تعتبر لعبة أميركية بامتياز منذ 1800، فيما تضاعف الاهتمام برياضة التجديف على الشاطئ بأكثر من ضعفين.