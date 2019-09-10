مارتينيز: دي بروين أفضل صانع لعب في العالم

وصف روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا لاعبه كيفن دي بروين بأنه "أفضل صانع لعب في العالم" بعد أن سجل هدفا وصنع ثلاثة في فوز ساحق 4-صفر على اسكتلندا في تصفيات بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم الاثنين.

وافتقدت بلجيكا القائد المصاب إيدن هازارد لكن غيابه لم يكن مؤثرا حيث قدم المنتخب المصنف الأول عالميا عرضا سلسا ورائعا ليتقدم 3-صفر قبل الاستراحة.

وبعد أن حققت ستة انتصارات في ست مباريات في المجموعة التاسعة باتت بلجيكا في حاجة إلى نقطتين فقط من مبارياتها الأربع المتبقية لتضمن مكانا في النهائيات العام المقبل.

وقال مارتينيز "أعتبره أفضل صانع لعب في العالم. هذا المركز هو الذي يضبط إيقاع اللعب ويمرر الكرات المتقنة ويتحمل مسؤوليات كثيرة. قام دي بروين بكل ذلك أمام اسكتلندا".

وعبر مارتينيز كذلك عن سعادته بمشاهدة لاعبين آخرين يعوضون غياب هازارد.

وأضاف "السعادة لا تسعني أيضا بعد الأداء الذي قدمه اللاعبون أصحاب الخبرة خاصة في غياب إيدن هازارد".

وتابع "تعين عليهم أن يتحملوا قيادة الفريق وأن يضربوا المثل لبقية اللاعبين. أعتقد أن يان فيرتونن قام بهذا الدور على أكمل وجه. إنه قائد يتمتع بشخصية قوية".

ورغم الإشادة الكبيرة تحلى دي بروين لاعب مانشستر سيتي بالتواضع.

وأبلغ الصحفيين "لم أقدم أفضل مبارياتي. فقط قمت بواجبي.

"عندما تنتهي مسيرتك تبدأ في تقييم مشوارك. كل ما أفكر فيه حاليا هو الفوز بمباريات".

ورفع الانتصار رصيد بلجيكا إلى 18 نقطة من ست مباريات متقدمة بفارق ثلاث نقاط على روسيا صاحبة المركز الثاني.

وستتقابل بلجيكا مع سان مارينو في بروكسل في العاشر من أكتوبر تشرين الأول.