صحيفة: هدف ميسي ضد إشبيلية يؤهله لـ"الحذاء الذهبي"

قالت صحيفة ماركا الإسبانية إن هدف ميسي ضد إشبيلية يؤهله لنيل جائزة الحذاء الذهبي، رغم أن الوقت مازال مبكرا لتوقع الفائز.

وأضافت الصحيفة أن الهدف الذي جاء من ركلة حرة، قد يكون نقطة انطلاق للنجم الأرجنتيني للحصول على الجائزة للمرة الرابعة على التوالي.

وقد أبعدت الإصابة ميسي عن الملاعب، وأعطت الفرصة لمنافسيه، لكنه سجل هدفه الأول في المباراة الثالثة التي يلعبها في الدوري الإسباني، والأولى التي يكمل فيها 90 دقيقة.

وقالت الصحيفة إن ميسي في وضع يسمح له بمنافسة الهدافين في العالم، وخاصة روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، الذي وصل حتى الآن إلى 11 هدفا.

وختمت ماركا بالقول إن الهدافين الذين يتواجدون في الصدارة حاليا يلعبون في دوريات أقل قيمة باستثناء ليفدونسيكي الذي استطاع تسجيل 11 هدفا.

وفاز ميسي بالجائزة ست مرات، أربع مرات منها على التوالي، فيما فاز كريستيانو رونالدو البرتغالي بالجائزة أربع مرات.