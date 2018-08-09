الحكومة اليابانية: مازدا وسوزوكي وياماها مارست الغش

قالت الحكومة اليابانية الخميس إن شركات مازدا وسوزوكي وياماها أجرت "اختبارات غير ملائمة" لاستهلاك الوقود والانبعاثات، كاشفة عن حالات جديدة من عدم التزام المصنعين.

وخرجت تلك النتائج إلى العلن بعدما أمرت الحكومة شركات صناعة السيارات بفحص عملياتها إثر الكشف عن اختبارات غير ملائمة في "سوبارو كورب" و"نيسان" موتور العام الماضي.

ويخضع سلوك شركات صناعة السيارات في أنحاء العالم لتدقيق مكثف بعدما اعترفت "فولكسفاجن" الألمانية في 2015 بتركيب برنامج سري في مئات الآلاف من سياراتها التي تعمل بالديزل في أميركا للتحايل على اختبارات قياس الانبعاثات وأن برامج مماثلة ربما تكون موجودة فيما يصل إلى نحو 11 مليون مركبة على مستوى العالم.

وفي الحالات اليابانية، فإن شركات صناعة السيارات لم تنتهك أي قوانين أو تطلق استدعاءات ضخمة.

وقالت وزارة النقل اليابانية في بيان إن مازدا وياماها أجازت مركبات من حيث الانبعاثات أو كفاءة استهلاك الوقود حتى في الحالات التي أُجريت فيها الاختبارات في ظروف غير ملائمة.

وقالت سوزوكي، رابع أكبر شركة صناعة سيارات في اليابان، إنها اختبرت عينة من 12 ألفا و819 سيارة من حيث استهلاك الوقود والانبعاثات منذ 2012، وإن نحو 50 بالمئة من تلك الاختبارات أُجريت بطريقة غير ملائمة.

وقال توشيهيرو سوزوكي الرئيس التنفيذي لسوزوكي في مؤتمر صحفي "أعتذر بشدة وسأقود جهودا لمنع تكرار ذلك".

وأقرت مازدا وياماها بوجود أخطاء في اختبارات مماثلة وقدمت الشركتان الاعتذار.

وهبطت أسهم سوزوكي وياماها ستة وخمسة في المئة على الترتيب ونزلت أسهم مازدا واحدا في المئة بينما كان المؤشر نيكي القياسي مستقرا.