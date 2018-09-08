ماسك: ربط الدماغ البشري بالكمبيوتر قريبا

كشف الملياردير الأميركي، مؤسس شركتي "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك، أنه سيتم الإعلان خلال الشهور القليلة المقبلة عن تقنية جديدة ستساعد على جعل البشر "خارقين".

وقال ماسك في مقابلة إذاعية نشرت الجمعة إن التقنية التي ستنتجها شركة نيورالينك (Neuralink)، وهو أيضا أحد مؤسسيها، تعتمد على ربط أدمغة البشر بأجهزة كمبيوتر، ما "سيساعد أي شخص يريد أن يمتلك إدراكا خارقا".

وأوضح أن البشر بالفعل مرتبطون بشدة بأجهزة الهواتف الذكية: "هاتفك هو بالفعل امتداد لك. أنت بالفعل تسيرك الأجهزة الإلكترونية. معظم الناس لا يدركون ذلك".

وقال الملياردير الأميركي إن "نسبة الذكاء غير الإنساني في زيادة"، في إشارة إلى الذكاء الاصطناعي، وفي المستقبل ستكون نسبة مساهمة الذكاء البشري في العالم قليلة.

وكان ماسك قد صرح من قبل بأن الآلات تعمل بسرعة تريليون بايت في الثانية، بينما يعمل الدماغ البشري عادة بسرعة 10 بايت، ومن شأن ربط الدماغ رقميا بأجهزة الكمبيوتر أن يحدث نوعا من التكامل بين الاثنين.

ويرى أن البشر يمتلكون قدرات هائلة لم يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة قبل 20 عاما، فنحن "أصحبنا قادرين على التواصل مع أي شخص في أي مكان بسهولة، وأصبحنا نستطيع الإجابة على أي سؤال".

لكن رجل الأعمال الأميركي حذر في أكثر من مناسبة من أن يطغى الذكاء الاصطناعي على الإنساني، فتصبح الآلات أقوى من البشر، ما يسبب مشكلات خطيرة، ودعا إلى إصدار تشريعات لتنظيم العلاقة بين الاثنين.

وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) العام الماضي أنها تعاقدت مع خمس مؤسسات بحثية لتطوير برنامج يهدف إلى ربط دماغ الإنسان بالكومبيوتر من خلال أجهزة متناهية الصغر تقوم بتحويل الإشارات التي تصدرها الخلايا العصبية في الدماغ إليه، وذلك لأهداف علاجية.

ويهدف المشروع الذي تبلغ موازنته 65 مليون دولار إلى تحسين قدرات الحواس ومعالجة مشاكل النطق ومشاكل فقدان السمع والبصر.