ماسك ينشر أول تغريدة عبر الإنترنت الفضائي

أرسل إيلون ماسك أول تغريدة له مستخدما الولوج عبر الإنترنت الفضائي الذي توفره أقمار "ستار لينك".

وكانت شركة "سبيس إكس" لتكنولوجيا الفضاء قد أطلقت في مايو الماضي 60 قمرا صناعيا حملها الصاروخ فالكون.

ويهدف "ستار لينك" إلى توفير إنترنت فضائي عالي السرعات بأقل التكاليف، والتي بدأت بعدد محدود من الأقمار الفضائية ولكن سيصل عددها إلى 12 ألف قمر صناعي على مراحل متتالية.

وحصل ماسك على موافقة من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لإطلاق 4425 قمرا صناعيا في المدار حول الأرض لهذا الغرض، ويمثل هذا الرقم حوالي ضعفي إجمالي عدد الأقمار الصناعية النشطة الموجودة حاليا.

وقالت الهيئة في بيان في مايو الماضي: "هذه هي الموافقة الأولى للمجموعة الحاصلة على ترخيص أميركي لتوفير الخدمات ذات النطاق العريض باستخدام جيل جديد من تقنيات الأقمار الصناعية التي تدور في مدار على ارتفاع منخفض حول الأرض".

وتعتمد الفكرة على تشغيل شبكات بيانات عبر مئات أو آلاف الأقمار الصناعية الصغيرة التي تدور على ارتفاعات أقرب من الأرض من أقمار الاتصالات التقليدية، في تحول جذري أصبح ممكنا بفضل طفرات في تكنولوجيا الليزر ورقائق الحاسوب.

ويواجه مشروع ماسك منافسة شديدة من مشاريع مماثلة لشركة أمازون وشركة "وان ويب" المدعومة من شركة إيرباص الفرنسية وغيرهما.