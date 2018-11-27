ماكرون: سنغلق 14 مفاعلا نوويا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء إن فرنسا ستغلق 14 من مفاعلاتها النووية العاملة حاليا وعددها 58، بحلول 2035.

وأوضح ماكرون أن فرنسا لن تغلق سوى مفاعل فيسينهايم الواقع في شمال شرق البلاد بحلول العام 2022، مضيفا أن أربعة إلى ستة من المفاعلات النووية ستغلق بحلول العام 2030.

غير أن الرئيس الفرنسي أكد أن "خفض دور الطاقة النووية لا يعني التخلي عنها".

وجاءت تصريحات ماكرون في خطاب عرض فيه سياسات فرنسا المتعلقة بالطاقة في السنوات المقبلة.

وتعهد الرئيس الفرنسي بخفض نسبة الطاقة التي تنتجها البلاد عبر مفاعلات نووية إلى 50 بالمئة.

وتعتمد فرنسا على الطاقة النووية أكثر من أي دولة أخرى، حيث تحصل على ثلاثة أرباع طاقتها الكهربائية من محطاتها النووية التسع عشرة.