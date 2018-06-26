ماكغورك: اجتماع المغرب سيسهم في التصدي لتمويل الإرهاب

قال بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتحالف الدولي ضد داعش في العراق وسورية إن اجتماع التحالف الذي عقد في المغرب أتاح "مشاركة معلومات من شأنها المساهمة في التصدي لتمويل الإرهاب".

وأشاد ماكغورك الثلاثاء بـ"الاجتماع الناجح جدا" الذي انصب على "محاولة إنهاء المهمة في سورية".

وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن الاجتماع ساهم أيضا في "توفير معلومات تتعلق ببناء شبكة لحماية أراضينا ومنع المقاتلين من عبور الحدود".

ولفت ماكغورك إلى أن التحالف الدولي خصص 90 مليون دولار لبرامج إعادة الإعمار في سورية والعراق.

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن من جهته أن أكثر من 10 آلاف عنصر موجودون في قارة أفريقيا ينتمون لتنظيمي داعش و"القاعدة في بلاد المغرب".

وقال بوريطة إنه "في إطار تطور استراتيجية داعش فإن أفريقيا من أكثر المناطق المستهدفة" حيث "يستغل الإرهابيون" نقاط ضعفها.

ويعد هذا الاجتماع الذي ضم 50 وفدا من بينها 20 من أفريقيا، الأول من نوعه الذي يعقده التحالف الدولي ضد داعش في القارة الأفريقية.