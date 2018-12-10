ماكغورك: المعركة ضد داعش مستمرة

أكد مبعوث الولايات المتحدة إلى التحالف الدولي ضد داعش بريت ماكغورك في الذكرى الأولى لإعلان العراق هزيمة التنظيم المتشدد أن التحالف حقق إنجازا مهما بدحر هذا التنظيم.

وأشار إلى أن واشنطن ستعمل على تدريب قوات الأمن العراقية لحماية سيادة البلاد.

وقال المسؤول الأميركي لقناة الحرة إنه في هذه اللحظة بعد هزيمة داعش، يجب العمل على ضمان ألا يحدث هذا من جديد (عودة داعش).

وتعمل واشنطن على دعم الاستقرار في العراق ودعم الحكومة والشعب وهما يتعافيان من التنظيم المتشدد، حسب ماكغورك.

وتابع ماكغورك: "المعركة مستمرة ويجب أن تحسم. نعمل مع القوات العراقية على الحدود لمنع داعش من العودة".

وأشاد المسؤول الأميركي بأداء الحكومة العراقية التي قال إنها تقوم بعمل "ممتاز" إقليميا، وقال إن عنوانها هو حماية السيادة العراقية، ما يعني ضرورة عدم تدخل الدول الأخرى في شؤونه.

ويحيي العراق الاثنين الذكرى الأولى لتحرير البلاد من تنظيم داعش في كانون الأول/ديسمبر 2017، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من المعارك الدامية في غرب البلاد وشماله.

وتعهد رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي في كلمة بهذه المناسبة خلال احتفال في وزارة الدفاع الاثنين بمحاربة الفساد وإعادة الإعمار. وقال إن العراق سجل "أكبر نصر على قوى الشر والإرهاب، وانتصرنا بشرف عظيم".

وتعهد عبد المهدي بالعمل على "عودة النازحين وإعمار مدنهم... وتقديم الخدمات وفرص العمل للمحافظات التي أسهمت بتحقيق النصر".

وسيطر تنظيم داعش عام 2014 على أكثر من ثلث مساحة العراق، واتخذ من مدينة الموصل "عاصمة" له.

وعلى مدى أكثر من ثلاث سنوات، خاضت القوات العراقية مدعومة من فصائل الحشد الشعبي والتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة معارك دامية لتحرير البلاد من داعش.

احتفالات

وتشهد بغداد وعدة مدن عراقية احتفالات متفرقة الاثنين في ذكرى إعلان النصر، إلى جانب استعراضات عسكرية.

ومنذ مساء الأحد، بدأت مسيرات سيارات رافعة الأعلام العراقية تجوب شوارع بغداد وزينت سيارات الشرطة بأشرطة ملونة.

وبعيد ظهر الاثنين، أعادت السلطات العراقية افتتاح المنطقة الخضراء المحصنة في وسط العاصمة بشكل جزئي.