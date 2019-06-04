ماك برو وiOS 13.. تعرف على جديد آبل

كشفت شركة آبل خلال مؤتمرها العالمي لمطوري البرمجيات عن جهاز "ماك برو" جديد بسعة "RAM" هائلة تبلغ 1.5 تيرابايت، وقالت إن هدوءه يشبه هدوء آي ماك برو.

يحوي الجهاز كارت غرافيكس "Radeon Pro Vega II Duo" قالت إنه الأقوى عالميا.

تخلت الشركة عن شكل العلبة السوداء، لكن التصميم الجديد لاقى انتقادات أيضا والبعض تحدث عنه بسخرية.

والجديد أيضا أن تطبيق "iTunes" في تحديث "MacOS" الجديد تم استبداله بثلاثة تطبيقات منفصلة، وهي Music و Podcast و TV.

وأعلنت نظام تشغيل خاصا بالآيباد iPadOS يسمح بنقل الملفات بسهولة، والتصفح بين المواقع والملاحظات بكل سلاسة، بالإضافة إلى خاصية تشغيل تطبيقين على شاشة واحدة في الوقت ذاته.

أضافت الشركة أيضا خدمة "Sidecar" التي تسمح باتصال الماك بجهاز الآيباد لتتخذه شاشة ثانية.

كشفت "آبل" النقاب أيضا عن تحديث "iOS 13" الذي يحوي أدوات جديدة لتعديل الصور والفيديوهات.

"Memoji" ستقدم أيقونات يمكنك تصميمها بنفسك لتعكس شخصيتك خلال مراسلتك الآخرين.

الشركة أعلنت أيضا خدمة التحكم الصوتي بأنظمة تشغيل "iOS" و"MacOS" تتيح تصفح المواقع والبحث في الصور وإرسال الرسائل باستخدام الأوامر الصوتية.