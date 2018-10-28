مالك 'الثعالب'.. الغموض يحيط بمصير صاحب 'الإنجاز الخيالي'

لا يزال الغموض يحيط بمصير مالك نادي ليستر سيتي الإنكليزي فيكاي سريفدانابرابا الذي تحدثت أنباء عن احتمال مقتله في حادثة تحطم طائرته الخاصة قرب ملعب كينغ باور السبت.

وبعد الحادث مباشرة أصدر النادي بيانا قال فيه "نحن نساعد شرطة ليستر وخدمات الطوارئ في التعامل مع حادث كبير في إستاد كينغ باور. سيصدر النادي بيانا أكثر تفصيلا بمجرد الإعلان عن معلومات إضافية".

A Leicester City spokesman said: “We are assisting Leicestershire Police and the emergency services in dealing with a major incident at King Power Stadium. The Club will issue a more detailed statement once further information has been established.” — Leicester City (@LCFC) October 27, 2018

ولم تصدر شركة "كينغ باور" التي يملكها رجل الأعمال التايلندي فيكاي أي تعليق حول الحادث، لكن هيئة الإذاعة البريطانية نقلت عن مصادر مقربة من عائلته قولها إنه "كان بالفعل على متن المروحية".

واعتاد فيكاي استخدام المروحية للانتقال إلى الملعب ومنه، لحضور مباريات الفريق الذي حقق في عهده أفضل نتيجة في تاريخه.

There is chatter that Leicester City owner Vichai Srivaddhanaprabha has been killed in a helicopter crash in the area of the power station close to #LeicesterCityFC stadium. #LeicesterCity pic.twitter.com/bqsj4X0dXA — Yitz (@Greenslime_) October 27, 2018

​قصة نجاح خيالية

ويحظى فيكاي، وهو أب لأربعة ومؤسس شركة كينغ باور إنترناشونال العملاقة للأسواق الحرة، بشعبية كبيرة لدى جماهير ليستر سيتي بعد أن اشترى النادي المغمور في 2010.

وصنع فيكاي حكاية نجاح خيالية بالنسبة إلى ليستر، فالفريق الذي عاد الى الدوري الممتاز في 2014، وخاض موسما سيئا أمضى معظم فترات في قعر الترتيب، قبل أن يحقق "الثعالب" سلسلة لافتة في القسم الأخير من الموسم، بفوزهم في سبع من مبارياتهم التسع الأخيرة.

Flowers left by fans @LCFC following last night’s crash of helicopter belonging to club chairman Vichai Srivaddhanaprabha @ITVCentral pic.twitter.com/PXBt6KkxYZ — Andy Bevan (@andybevanitv) October 28, 2018

وتمكن ليستر من إنهاء هذا الموسم في المركز 14 والبقاء في الدوري الممتاز لموسم ثان بدأه مرشحا للقب بنسبة 1 مقابل 5000 فقط.

لكن الثعالب حققوا المفاجأة الكبرى وانتزعوا اللقب في 2016، بالاعتماد على لاعبين قدموا أداء لافتا، لاسيما جيمي فاردي وزميله السابق الجزائري رياض محرز، والمدرب السابق الإيطالي كلاوديو رانييري.

ويعزى هذا الإنجاز بشكل كبير إلى قيام فيكاي بضخ ملايين الدولارات التي ساهمت في تطوير متنام شهده النادي منذ الاستحواذ عليه من قبل رجل الأعمال التايلاندي في صفقة قدرت قيمتها بـ 51 مليون دولار، عندما كان ليستر لا يزال ينافس في الدرجة الأولى من بطولة إنكلترا.

وتقدر ثروة الملياردير التايلندي بنحو 4.9 مليارات دولار أميركي بحسب مجلة فوربس المتخصصة، وهو خامس أغنى شخص في تايلاند.

وأسس رجل الأعمال العصامي فيكاي شركة كينج باور التايلاندية العملاقة للأسواق الحرة في 1989.

وتلقت أعمال الأسواق الحرة دفعة قوية في 2006 عندما احتكر فيكاي المطار إبان حكومة رئيس الوزراء في ذلك الوقت تاكسين شيناواترا، وواصلت الشركة ازدهارها حتى بعد الإطاحة بتاكسين في انقلاب في ذلك العام.

وتشمل إمبراطورية عائلة فيكاي أيضا نادي أود-هيفرلي لويفن البلجيكي لكرة القدم.