ماليزيا تغلق مركزا سعوديا لمكافحة الإرهاب

أغلقت الحكومة الماليزية الجديدة مركزا لمكافحة الإرهاب مدعوما من السعودية، بعد حوالي عام فقط على افتتاح العاهل السعودي له خلال زيارته للبلاد.

وقال وزير الدفاع محمد سابو، في رد مكتوب على سؤال في البرلمان يوم الاثنين، إن "مركز الملك سلمان للسلام الدولي" سيتوقف عن العمل فورا، وإن مهامه سيتولاها المعهد الماليزي للدفاع والأمن.

ولم يشر الوزير إلى الأسباب التي دفعت الحكومة إلى اتخاذ هذا الخطوة.

المركز، الذي أسس بهدف جذب علماء المسلمين إلى فكرة مكافحة الإرهاب والترويج للتسامح، أعلن افتتاحه في آذار/مارس من العام الماضي خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لماليزيا، في عهد حكومة نجيب رزاق، الذي هزم في انتخابات عامة أجريت في أيار/مايو الماضي، ويواجه الآن اتهامات بالفساد.

