ماليزيا توافق على إلغاء عقوبة الإعدام

وافقت الحكومة الماليزية إلغاء عقوبة الإعدام، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية الخميس عن وزير الاتصالات غوبيند سينغ ديو.

وقال ديو إن "الحكومة موافقة على إلغاء عقوبة الإعدام" مضيفا "آمل أن يتم تعديل القانون قريبا".

وينص القانون الماليزي الحالي على عقوبة الإعدام شنقا لمجموعة من الجرائم تتراوح بين القتل والخطف مرورا بحيازة أسلحة نارية وتهريب المخدرات.

واتخذت الحكومة قرار إلغاء العقوبة القصوى على ضوء معارضة الماليزيين المتزايدة لها.

وجاء إعلان الوزير الماليزي بعد مرور ساعات على اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام والذي يوافق العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.