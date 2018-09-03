ماليزيا: جلد سيدتين بتهمة المثلية الجنسية

نفذ حكم الجلد في مسلمتين ماليزيتين أدينتا بتهمة "محاولتهن ممارسة الجماع الجنسي"، في وقت انتقد فهي نشطاء في مجال حقوق الإنسان الحكم، ووصفوه "بالانتهاك الخطير للقضاء".

ويقول محامون وناشطون إن أكثر من 100 شخص حضروا عملية الجلد التي نفذت الاثنين في محكمة شرعية في ولاية تيرينجانو شمال شرق ماليزيا.

وقال نائب رئيس جمعية المحامين المسلمين عبد الرحيم سينوان إن السيدتين اللتين تتراوح أعمارهما بين (22 و32 عاما) تعرضن لست جلدات من عصا خيزران قصيرة على ظهريهما على أيدي ضابطات السجن، مؤكدا أن الضرب بالعصا لم يكن قاسيا وكان الهدف منه تأديب النساء.

ولكن الجماعات النسائية وصفت الضرب بالعصا "شكلا من أشكال التعذيب"، وحذرت من أنه قد يؤدي إلى تفاقم التمييز ضد الأفراد في مجتمع المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية ومغايري الهوية الجنسية في ماليزيا.