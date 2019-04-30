العقوبات.. إيران تبحث عن مخرج

يسعى النظام الإيراني منذ أن فرضت عليه العقوبات الاقتصادية مرة أخرى في أيار/مايو 2018، إلى إيجاد ثغرات ومنافذ للتحايل عليها.

لكن، هذه المرة العقوبات الاقتصادية المشددة لم تشمل طهران فقط، إنما كل من يساعدها على التحايل. ورغم ذلك تسعى إيران إلى استخدام علاقاتها بدول معينة للالتفاف.

وكان الرئيس حسن روحاني قد قال الاثنين إن إيران ستواصل صادراتها النفطية بستة طرق لا تعرفها الولايات المتحدة على الإطلاق، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

ماليزيا وإيران

رئيس الموساد الإسرائيلي الأسبق داني ياتوم حذر في مقال بصحيفة جيروزاليم بوست من استغلال إيران لعلاقتها مع ماليزيا لخرق العقوبات الأميركية.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد نشرت تقريرا عن طبيعة العلاقات الماليزية الإيرانية، التي يمكن أن تسمح لطهران بتفادي العقوبات، بعدما شوهدت ناقلات نفط متبادلة بأعداد غير تقليدية بين البلدين.

وقالت مصادر استخباراتية غربية لصحيفة هآرتس، إن إيران تخطط لتحويل أموال مبيعات النفط والاحتياطي الخاص بها من النفط والغاز الطبيعي عبر ماليزيا، الأمر الذي سيزود الاقتصاد الإيراني المتعثر بالأوكسجين.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من النفط الخام لإيران.

واعتبارا من مطلع آيار/مايو، ستواجه الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أميركية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

وتوقعت مصادر استخباراتية أن يتسبب إنهاء الإعفاءات بضرر شديد على الاقتصاد الإيراني، فيما ستشرع دول مثل ماليزيا في مساعدة طهران، إذ ستتصاعد محاولات تصدير النفط مع بدء سريان العقوبات الشهر القادم.

وتورطت ماليزيا في دعم البرنامج النووي الإيراني سابقا في 2004. إذ تم تهريب مكونات البرنامج من ماليزيا إلى ليبيا وإيران على يد عالم نووي يدعى عبد القادر خان ضمن شبكة تهريب، ولهذا العالم الفضل في بناء القنبلة النووية الباكستانية.